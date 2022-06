Quanto dinheiro a 777 Partners vai investir no Vasco

Empresa está perto de ser aprovada como nova sócia majoritária na SAF vascaína; investimentos cobrirão dívidas e novas contratações

Assim como a empresa de John Textor está para o Botafogo, a 777 Partners deve firmar um contrato milionário com o Vasco muito em breve. A empresa, fundada em 2015, tem direitos sobre outros clubes, como o Genoa, da Itália (o qual detém integralmente), e parte do Sevilla, da Espanha.

De início, o projeto prevê um empréstimo de R$ 70 milhões, valor que pode entrar nas contas do Cruzmaltino logo na próxima semana se o Conselho Deliberativo do clube aprovar o acordo.

Veja a seguir, em valores totais, podem ser investidos pela norte-americana 777 no Vasco, além dos outros detalhes do contrato.

Qual o valor previsto para entrar nos cofres do Vasco, pela 777 Partners?

Para o início do acordo, há previsão que entre um "pix" de R$ 70 milhões para o Cruzmaltino, além de outros R$ 120 milhões após a aprovação por dos sócios. Mas é o total em dinheiro previsto para investimento que realmente surpreende: de acordo com o contrato, serão investidos R$ 700 milhões no Vasco ao longo de três anos, considerado um dos maiores investimentos em clubes brasileiros, ainda mais em um período em que as SAFs – sociedades anônimas do futebol – ganham força como modelo de gestão no esporte.

Segundo o portal GE, o investimento pesado sobre o Vasco será feito no ano que vem, em 2023, caso a equipe carioca volte à Série A do Campeonato Brasileiro. Caso não haja conclusão do acordo, o Vasco precisará devolver os 70 milhões inicialmente depositados pela 777 Partners.

A previsão de investimento dos valores já começa, inclusive, a ser planejada pelo clube, que deseja quitar dívidas urgentemente com os funcionários, que possuam salários em atraso, e com seus fornecedores. Quando finalizadas as pendências, o restante do valor será utilizado para a contratação de reforços para o elenco.

O clube, já sob o modelo de SAF, terá 70% de seus ativos vendidos, aos quais a 777 terá direito caso o acordo seja aprovado dentro do clube e concretizado.