Quantas vezes o Flamengo foi Tricampeão Carioca?

Saiba quantas vezes o Rubro-Negro venceu três títulos seguidos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro

Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e cia escreveram mais um bonito capítulo na história do Flamengo. Ao derrotar o Fluminense por 2 a 1, na noite deste sábado (22), o Rubro-Negro chegou ao seu sexto tricampeonato carioca na história da competição.

Apesar de ter perdido certo prestígio nos últimos anos, o Campeonato Carioca já chegou a ser uma das competições mais importantes das disputadas pelos clubes do Rio de Janeiro.

Para se ter uma ideia, até o início deste século, o Flamengo carregava no escudo, além da estrela dourada em homenagem ao Mundial de Clubes de 1981, quatro estrelas que representavam os tricampeonatos conquistados até o momento.

O PRIMEIRO TRI CARIOCA: 1942-1943-1944

E a primeira dessas estrelas começou justamente dando fim a uma sequência de vitórias do Fluminense. Na ocasião, o técnico Flávio Costa comandava uma equipe com craques como Domingos da Guia, Zizinho, Jayme, Pirilo e cia. Em três anos, foram 44 vitórias, 188 gols marcados e somente seis derrotas.

O primeiro título veio com gol de Pirilo no empate em 1 a 1 com o Fluminense. No ano seguinte, a conquista veio após uma goleada por 5 a 0 sobre o Bangu. E o terceiro título foi em cima do Vasco da Gama, no estádio da Gávea.

O SEGUNDO TRI: 1953-1954-1955

O segundo tricampeonato teve a marca de um gringo, o técnico Fleitas Solich, que trouxe ainda os conterrâneos Chamorro e Benítez. Além deles, a equipe base contava com uma geração de ouro formada por Pavão, Jodir, Dequinha, Jordan, Joel, Rubens, Paulinho, Índio, Evaristo, Esquerdinha, Zagallo e Dida. 1953 e 1954 no formato de pontos corridos, o Rubro-Negro faturou o título e teve Fluminense e América como vices, respectivamente.

No ano seguinte, com um formato diferente, o Flamengo foi campeão em cima do América. Foram três jogos: o primeiro vencido ppor 1 a 0, o segundo, o Rubro-Negro perdeu por 5 a 1 e no terceiro, deu o troco vencendo por 4 a 1.

O TERCEIRO TRI: 1978-1979

Antes de conquistar o mundo, a geração de Zico e cia colocou no currículo conquistas que foram consideradas o grande início da era mais vitoriosa do clube. Em 1978, o Campeonato Carioca veio diante do Vasco, num gol de cabeça de Rondinelli, considerado um dos tentos mais emblemáticos da história.

Em 1979, dois Campeonatos Carioca foram disputados e o Flamengo venceu os dois.

QUARTO TRI: 1999-2000-2001

Duas décadas depois, o Flamengo iniciou a trajetória de mais um tricampeonato. Em 1999, 2000 e 2001 o Rubro-Negro faturou o título em cima do Vasco da Gama.

O último título da sequência veio em mais um momento emblemático. Aos 43 do segundo tempo da partida decisiva, Petkovic cobrou uma falta com perfeição e colocou 3 a 1 no placar. Na ocasião, o Flamengo havia perdido o primeiro jogo por 2 a 1 e precisa dar a volta no resultado.

QUINTO TRI: 2007-2008-2009

Se o Vasco foi o algoz das três finais seguidas do último tri, o Botafogo também teve a sua vez. Na sequência, o Flamengo faturou os três títulos em cima do rival da Estrela Solitária.

Em 2007, Renato Augusto, com uma bomba da intermediária, fez o golaço que igualou o placar na segunda partida. Com o 2 a 2, resultado idêntico ao do primeiro jogo, a decisão foi para os pênaltis e o Flamengo saiu vencedor.

Em 2008, foi a vez de Obina brilhar marcando nos dois jogos (1 a 0 e 3 x 1). No ano seguinte, o título marcou a despedida de Fábio Luciano. O roteiro foi igual ao de 2007: empate nas duas partidas e vitória rubro-negra nos pênaltis.