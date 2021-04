Quantas vezes Neymar já venceu a Liga dos Campeões?

O atacante brasileiro está a poucos jogos de levantar mais um título do torneio; veja seu retrospecto desde que deixou o Santos

Atualmente no PSG, Neymar já se colocou na história da Liga dos Campeões da Uefa: seja por suas performances incríveis rodada após rodada, pelo "trio MSN" que formou junto de Messi e Suárez, ou pelo protagonismo na famosa "remontada", quando o Barcelona conseguiu virar um duelo que parecia perdido diante do Paris Saint-Germain em classificação histórica.

Nas semifinais do torneio pela segunda vez consecutiva, Neymar terminou com o vice em 2019-20, sendo derrotado pelo Bayern de Munique na final, mas quer ir com tudo para conquistar a Europa mais uma vez - e seria o primeiro título do PSG. Mas quantos títulos tem o ídolo brasileiro?

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com 28 anos de idade, Neymar venceu a Liga dos Campeões da Uefa apenas uma vez.

O título veio durante sua passagem no Barcelona, na edição 2014-15, junto com Lionel Messi e Luis Suárez, no único título do "trio MSN": naquela temporada, a equipe marcou 122 gols e levantou os títulos da La Liga, da Copa do Rei e da Champions no mesmo ano, sob o comando de Luis Enrique.

Recentemente, inclusive, Pep Guardiola, em entrevista coletiva concedida antes do duelo entre PSG e Manchester City, pelas semifinais da Liga dos Campeões, opinou que o brasileiro teria conquistado mais vezes a "orelhuda" se tivesse permanecido naquele Barcelona histórico.

Em quatro temporadas no Barça, conquistou mais dois Campeonatos Espanhóis e três Copas do Rei. Desde que chegou a Paris, também, foi tricampeão da Ligue 1, venceu a Copa da França por uma ocasião e a Copa da Liga Francesa por duas vezes, mas ainda não conquistou a Champions League.

Com mais de 40 gols em suas participações no torneio, Neymar também está próximo de se tornar um dos dez maiores artilheiros históricos da Liga dos Campeões. Resta saber se o craque conseguirá levantar mais vezes a taça. Oportunidades, certamente, não faltarão.