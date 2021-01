Quantas vezes a final da Libertadores foi entre clubes brasileiros?

Santos e Palmeiras bateram Boca e River e irão se enfrentar na finalíssima no Maracanã

A final da edição 2021 da Libertadores da América não poderia ser mais brasileira. De um lado , que bateu o Boca Juniors na semifinal, do outro , que superou o River Plate. O palco? O Maracanã, que em 30 de janeiro receberá o jogo único.

E isso pode levar alguns torcedores à seguinte pergunta: quantas vezes a Libertadores foi decidida por clubes brasileiros? Aconteceu apenas em duas ocasiões – e vale a contextualização de que, durante a maior parte de sua existência, os clubes de um mesmo país se enfrentavam nas fases iniciais do certame.

A primeira final entre clubes de um mesmo país, e do , foi em 2005, quando e -PR se enfrentaram. O levou a melhor. Depois do empate por um gol no duelo de ida, realizado no Beira-Rio (uma vez que a Conmebol não liberou o jogo na antiga Arena da Baixada, pré-reforma para o Mundial de 2014, por dizer que a capacidade máxima do estádio era insuficiente), o São Paulo goleou por 4 a 0 no Morumbi.

No ano seguinte o Tricolor Paulista voltou à decisão e pegou o Internacional pela sua frente. Só que desta vez quem levou a melhor foi o time gaúcho, que venceu por 2 a 1 no Morumbi antes de garantir a taça após o empate por 2 a 2 no Beira Rio.

O encontro entre Inter e São Paulo, em 2006, foi tanto a última final brasileira de Libertadores. Em relação a finais entre clubes de um mesmo país, a última vez foi em 2018, com Boca e River. Até Santos e Palmeiras acabarem com esta escrita, claro. A situação até poderia ter voltado a acontecer anos antes, mas temerosa com uma possível hegemonia de clubes brasileiros na Libertadores, a Conmebol proibiu durante certo tempo a possibilidade de equipes de um mesmo país se encontrarem na final.