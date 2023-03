Quantas vezes a final da Libertadores foi disputada entre clubes brasileiros?

O Flamengo é o atual campeão. Em 2022, o time carioca bateu o Athletico-PR na decisão

O futebol brasileiro tem dominado a Copa Libertadores da América. Nas quatro temporadas recentes foram quatro títulos de times do Brasil. O Flamengo levantou a taça em 2019 e 2022. O Palmeiras subiu no lugar mais alto do pódio em 2020 e 2021. As últimas três edições, inclusive, tiveram finais disputadas apenas por equipes nacionais. O River Plate, em 2019, foi o último clube de fora do país a conseguir se classificar para a decisão da Libertadores.



E isso pode levar alguns torcedores à seguinte pergunta: quantas vezes a Libertadores foi decidida por clubes brasileiros? Isso aconteceu em cinco ocasiões – e vale a contextualização de que, durante a maior parte da existência do torneio, os clubes de um mesmo país, por regulamento, eram impedidos de se enfrentarem na finalíssima.



A primeira final entre clubes de um mesmo país, e do Brasil, foi em 2005, quando São Paulo e Athletico-PR se enfrentaram. O Tricolor Paulista levou a melhor. Depois do empate por um gol no duelo de ida, realizado no Beira-Rio (uma vez que a Conmebol não liberou o jogo na antiga Arena da Baixada, pré-reforma para o Mundial de 2014, por dizer que a capacidade máxima do estádio era insuficiente), o São Paulo goleou por 4 a 0 no Morumbi.



No ano seguinte o Tricolor Paulista voltou à decisão e pegou o Internacional pela sua frente. Só que desta vez quem levou a melhor foi o time gaúcho, que venceu por 2 a 1 no Morumbi antes de garantir a taça após o empate por 2 a 2 no Beira Rio.



Em 2020, já com a final em confronto único, o Palmeiras levou a melhor sobre o Santos dentro do Maracanã, ao triunfar por 1 a 0. Em 2021, mais um título palmeirense. Na decisão, o time paulista superou o Flamengo por 2 a 1, no estádio Centenário, em Montevidéu.

A decisão mais recente de Libertadores também envolveu equipes brasileiras. Na temporada de 2022, o Flamengo levou a melhor sobre o Athletico-PR por 1 a 0. O jogo foi realizado no Estádio Monumental de Guaiaquil, no Equador.