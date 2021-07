Quantas medalhas o Brasil ganhou nas Olimpíadas com o futebol?

Contando as categorias masculina e feminina, a seleção tem um grande número de participações, mas apenas um ouro conquistado; veja

As seleções brasileiras nos Jogos Olímpicos avançaram para a fase de mata-mata e seguem na busca por trazer medalhas para o país do futebol nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Ao todo, já são oito medalhas conquistadas somando as categorias masculina e feminina, mas apenas uma de ouro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar de ser o país do futebol, o Brasil tem um desempenho abaixo do esperado nas Olimpíadas. Em 13 edições de jogos já disputadas desde 1952, a primeira participação, a seleção masculina conquistou apenas três medalhas. Já a seleção feminina participou de todos os sete Jogos já disputados e tem duas medalhas, ambas de prata.

Quais medalhas a seleção masculina conquistou nos Jogos Olímpicos?

A primeira participação da seleção masculina nas Olimpíadas foi em 1952 e, desde então, foram 13 edições disputadas e quatro sem se classificar. Na 14ª participação, a seleção olímpica vai em busca da quinta medalha, tentando o bi-campeonato depois da conquista do ouro na edição de 2016, disputada no Rio de Janeiro.

Mais artigos abaixo

Não disputou: Melbourne 1956, Moscou 1980, Barcelona 1992, Atenas 2004

Melbourne 1956, Moscou 1980, Barcelona 1992, Atenas 2004 Eliminado na primeira fase: Roma 1960, Tóquio 1964, Cidade do México 1968, Munique 1972

Roma 1960, Tóquio 1964, Cidade do México 1968, Munique 1972 7º lugar: Sydney 2000

Sydney 2000 5º lugar: Helsinque 1952

Helsinque 1952 4º lugar: Montreal 1976

Montreal 1976 Bronze: Atlanta 1996 e Pequim 2008

Atlanta 1996 e Pequim 2008 Prata: Los Angeles 1984, Seul 1988, Londres 2012

Los Angeles 1984, Seul 1988, Londres 2012 Ouro: Rio de Janeiro 2016

As finais disputadas foram em 1984, quando foi derrotado por 2 a 0 pela França; em 1988 também foi uma derrota, desta vez por 2 a 1 pela então União Soviética; 2012 perdeu para o México, também por 2 a 1. Em 2016, na campanha do ouro, ganhou da Alemanha nos pênaltis, após um empate por 1 a 1 no tempo normal.

Quais medalhas a seleção feminina conquistou nos Jogos Olímpicos?

A seleção feminina participou de todas as Olimpíadas desde que a categoria feminina estreou, em 1996. Nas seis edições, foram duas pratas conquistadas e em 2021 a busca é pelo ouro inédito.

6º lugar: Londres 2012

Londres 2012 4º lugar: Atlanta 1996, Sydney 2000, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016

Atlanta 1996, Sydney 2000, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 Prata: Atenas 2004 e Pequim 2008

Nas finais disputadas, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos, por 2 a 1, e em 2008, perdeu de 1 a 0 para a mesma seleção estadunidense, então treinada por Pia Sundhage, hoje técnica do Brasil.