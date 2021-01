Quantas finais Palmeiras e Santos fizeram na história? Quem tem mais vitórias?

Dois dos maiores clubes do Brasil disputarão a final da Copa Libertadores 2020: qual é o retrospecto das equipes em decisões um contra o outro?

Uma das rivalidades mais tensas e históricas do país vai ganhar um novo capítulo neste mês de janeiro: e se encontrarão no Maracanã, no dia 30 de janeiro de 2021, para decidir o título da Copa Libertadores da América . Enquanto o vai em busca do segundo título da competição, o Peixe tenta se tornar o clube brasileiro que mais vezes levantou a taça do torneio continental .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Temos uma final brasileira! O Santos despacha o e vai decidir a Libertadores! 😎



O que vai ser esse jogão contra o Palmeiras no Maracanã em 30 de janeiro?? 🐷🆚🐟



A taça já é brasileira, mas em quem você aposta para ficar com o título? 🌎🏆 pic.twitter.com/OrkOKPVwQr — Goal (@GoalBR) January 14, 2021

E no clima de um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, a Goal traz pra você todos os detalhes das finais que marcaram o confronto, conhecido como Clássico da Saudade . Confira!

Palmeiras x Santos: retrospecto em finais de campeonato



(Foto: Ricardo Nogueira/Getty)

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram três vezes em finais, com duas vitórias e títulos do Palmeiras contra uma do Santos. No total, o Verdão tem nove gols em decisões, contra oito do .

Quem venceu mais em finais do ?



(Foto: Ivan Storti/Santos FC )

Levando em conta apenas as finais pelo , tudo está empatado: temos um título do Palmeiras em 1959 e um título do Santos em 2015.

Mais times

No duelo de 1959, tivemos três jogos entre as equipes: os dois primeiros terminaram em empate, por 1 a 1 na primeira partida (com gols de Zequinha e Pelé) e por 2 a 2 no segundo confronto (com Getúlio e Chinesinho marcando para o time de capital e Pepe, duas vezes, para a equipe da baixada santista). No terceiro jogo, Pelé até saiu na frente para o Santos, mas Julinho Botelho e Romeiro viraram para o Verdão. Todos os duelos foram no Pacaembu.

Já em 2015, Leandro fez o gol da vitória do Palmeiras no Allianz Parque e levou a vantagem para a Vila Belmiro. No segundo confronto, David Braz e Ricardo Oliveira marcaram para o Peixe, mas o lateral Lucas empatou a partida, que terminou com três expulsões - Geuvânio, Dudu e Victor Ramos saíram antes do término do jogo. Nos pênaltis, Rafael Marques e Jackson desperdiçaram as cobranças e o Santos terminou campeão paulista.

Quem venceu mais em finais de campeonatos nacionais?



(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

A única final nacional entre as equipes terminou com vitória do Palmeiras, na de 2015.

Quando foi a última final entre Palmeiras e Santos?



(Foto: Ricardo Nogueira/Getty Images)

A última final entre as equipes foi o histórico confronto da Copa do Brasil de 2015 : na ocasião, o Peixe venceu na Vila Belmiro por 1 a 0, com Gabigol balançando as redes, mas perdeu no Allianz Parque por 2 a 1, com dois gols de Dudu - Ricardo Oliveira diminuiu para o time da baixada. Nos pênaltis, Marquinhos Gabriel e Gustavo Henrique desperdiçaram suas cobranças e o Verdão se sagrou campeão.