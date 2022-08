Quantas finais o São Paulo já jogou na Copa do Brasil?

Contra o Flamengo, o São Paulo quer manter vivo o sonho do título da Copa do Brasil em 2022

Semifinalista da Copa do Brasil de 2022, o São Paulo segue em busca de conquistar seu primeiro título da competição. Para isto, nesta edição do torneio, o clube paulista terá que passar pelo Flamengo antes de chegar em uma final.

No levantamento realizado pela GOAL, o São Paulo esteve presente 19 vezes - incluindo este ano - no mata-mata das oitavas de final, conseguindo avançar para as quartas em 14 oportunidades. Nas semis, o Tricolor participou em seis oportunidades.

No entanto, a única final de Copa do Brasil disputada pelo São Paulo foi em 2000, enfrentando o Cruzeiro. No primeiro duelo, as equipes empataram sem gols no Morumbi. No Mineirão, por sua vez, o Tricolor abriu o placar com um gol de Marcelinho Paraíba, mas sofreu a virada aos 45 minutos do segundo tempo, perdendo o título daquela edição.

Depois dessa oportunidade, o São Paulo bateu na trave outras quatro vezes para chegar em uma final de Copa do Brasil. Em 2002, foi eliminado pelo Corinthians na semi e, ainda, caiu para o Coritiba em 2012. Depois, em 2015, foi eliminado por mais um rival na semifinal, o Santos.

A mais recente delas, em 2020, o São Paulo bateu na trave ao ser eliminado pelo Grêmio. No primeiro jogo, na Arena, o Tricolor Gaúcho saiu vitorioso por 1 a 0, com o time paulista empatando sem gols no jogo da volta.

Porém, vale lembrar que, por bastante tempo, o regulamento não permitia que equipes classificadas na Libertadores participassem da Copa do Brasil, como aconteceu com o São Paulo entre 2004 e 2010.

Depois de 22 anos, o São Paulo tentará ir para sua segunda final de Copa do Brasil na história. Para isso, a equipe recebe o Flamengo, pelo jogo de ida da semifinal, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília).