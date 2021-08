Quantas finais Daniel Alves disputou na carreira?

Jogador com mais títulos conquistados na história do futebol, o baiano é uma das esperanças para o Brasil conquistar o Ouro nas Olimpíadas de Tóquio

Daniel Alves já tem o seu lugar garantido na história do futebol por ter construído uma espetacular carreira como lateral-direito. O baiano ganhou fama em um time do Sevilla que começou a surpreender a Europa, mas foi no Barcelona que alçou estrelato – passando inclusive a receber constantes chances na seleção brasileira.

A parceria com Lionel Messi, no Barça, rendeu um bom número de títulos, mas Daniel seguiu seu rumo para uma rápida passagem pela Juventus antes de outra também veloz estadia no Paris Saint-Germain. Em 2019, pouco após ter sido eleito o craque da Copa América vencida pelo Brasil, o já veterano atleta chegou a um acerto com o São Paulo, clube do qual sempre foi torcedor. Em comum a tantas camisas distintas, uma coisa: a capacidade de atrair troféus e conquistas.

Daniel Alves é considerado o jogador de futebol com mais títulos conquistados na história, e poderá somar outro feito inédito à sua carreira: aos 38 anos, o lateral é uma das esperanças para a seleção masculina olímpica conquistar a medalha de Ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020 – realizado em 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. A finalíssima será contra a Espanha, um país que Dani conhece muito bem, e a torcida brasileira pode ficar animada se levarmos em consideração o histórico de Daniel Alves em finais de mata-mata.

Confira, abaixo, como foi o desempenho do baiano em todas as finais disputadas por ele. Se tais decisões tiverem acontecido em jogos de ida e volta (como, por exemplo, o Paulistão conquistado pelo São Paulo) nós também as incluímos mesmo que o atleta tenha entrado em campo apenas em um destes jogos (como houve também no caso do estadual).

Desempenho de Daniel Alves em finais

Considerando apenas torneios oficiais (ou seja, descartando competições de base e Olimpíadas) Dani Alves disputou um total de 35 finais em torneios eliminatórios. O saldo é extremamente positivo: foram 28 títulos conquistados e apenas sete vice-campeonatos.

As finais de Dani Alves no Sevilla

Revelado pelo Bahia, Daniel tem no seu currículo títulos como o da Copa do Nordeste. Entretanto, naquele seu início de carreira ele ainda era pouco utilizado e não chegou a disputar finais com o Tricolor de Aço. No futebol profissional, foi defendendo o Sevilla que o baiano viu pela frente as primeiras decisões. No total, foram seis finais disputadas por Daniel Alves no Sevilla, das quais ele triunfou quatro vezes.

As quatro finais vencidas pelo Sevilla com participação de Daniel Alves

Copa da Uefa 2005/06 (atual Europa League vs Middlesbrough);

Supercopa da Uefa de 2006 (vs Barcelona);

Copa do Rei 2006/(vs Getafe);

Copa da Uefa 2006/07 (vs Espanyol).

Finais perdidas pelo Sevilla com participação de Daniel Alves

Supercopa da Uefa de 2007 (vs Milan);

Supercopa da Espanha de 2007 (vs Real Madrid).

As finais de Dani Alves no Barcelona

Dentro do Camp Nou Daniel Alves viveu o auge de sua carreira esportiva: disputou 18 finais e venceu 15 delas – isso sem incluir os títulos de La Liga, por ser disputado em pontos corridos.

As 18 finais vencidas pelo Barcelona com participação de Dani Alves

Copa do Rei 2008/09 (vs Athletic Bilbao)

Supercopa da Uefa 2009 (vs Shakhtar)

Supercopa da Espanha 2009 (vs Athletic Bilbao)

Mundial de Clubes 2009 (vs Estudiantes)

Supercopa da Espanha 2010 (vs Sevilla)

Champions League 2010/11 (vs Manchester United)

Mundial de Clubes 2011 (vs Santos)

Supercopa da Uefa 2011 (vs Porto)

Supercopa da Espanha 2011 (vs Real Madrid)

Supercopa da Espanha 2013 (vs Atlético de Madrid)

Copa do Rei 2014/15 (vs Athletic Bilbao)

Champions League 2014/15 (vs Juventus)

Supercopa da Uefa 2015 (vs Sevilla)

Mundial de Clubes 2015 (vs River Plate)

Copa do Rei 2015/16 (vs Sevilla).

As três finais perdidas pelo Barcelona com participação de Daniel Alves

Copa do Rei 2010/11 (vs Real Madrid)

Copa do Rei 2013/14 (vs Real Madrid)

Supercopa da Espanha 2015 (vs Athletic Bilbao).

As finais de Daniel Alves na Juventus

Vestindo a camisa da Velha Senhora, na Itália, Daniel Alves disputou duas finais de torneios eliminatórios: venceu a Copa do Rei de 2016/17 sobre a Lazio e perdeu a decisão da Champions League da mesma temporada contra o Real Madrid.

As finais de Daniel Alves no PSG

Daniel disputou duas temporadas pelo Paris Saint-Germain, onde entrou em campo em quatro finais. O aproveitamento foi ótimo: saiu vitorioso três vezes.

As quatro finais vencidas pelo PSG com Dani Alves em campo

Supercopa Francesa 2017 (fez gol e deu assistência nos 2 a 1 sobre o Monaco)

Copa da França 2017/18 (vs Les Habiers)

Copa da Liga 2017/18 (vs Monaco).

O único vice-campeonato de Daniel Alves em uma final com o PSG foi contra o Rennes, na Copa da França de 2018/19.

As finais de Daniel Alves no São Paulo

Daniel Alves disputou apenas uma final de mata-mata com a camisa do São Paulo. Foi no Paulistão 2021, contra o Palmeiras, e o baiano disputou apenas o primeiro jogo – uma lesão o tirou do jogo do título.

O lateral ainda chegou perto da final da Copa do Brasil de 2020, mas o Tricolor Paulista acabou eliminado pelo Grêmio nas semifinais.

As finais de Daniel Alves pela seleção brasileira

Representando o Brasil, o histórico de Daniel é espetacular: o baiano tem 100% de aproveitamento em quatro finais, ou seja, sempre saiu campeão em uma disputa direta por título com a seleção brasileira.

Foram elas: Copa América de 2007 (vs Argentina), Copa das Confederações de 2009 (vs Estados Unidos), Copa das Confederações de 2013 (vs Espanha) e Copa América de 2019 (vs Peru).

Dani Alves: finais em competições não-oficiais

Daniel Alves disputou a final da Copa do Mundo sub-20 em 2003 contra a Espanha, quando saiu campeão, e agora vê pela frente o mesmo adversário na decisão da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.