Quando será o próximo El Clássico? Equipes se enfrentam em jogo adiado da La Liga

A rivalidade entre as tradicionais equipes da Espanha foi deixada de lado para um propósito maior. Confira:

e deveriam ter entrado em campo para a disputa do El Clásico há quase três semanas. A partida inicialmente seria disputada no último dia 26 de outubro, mas o presidente da , Javier Tebas, decidiu adiar o jogo após alegar a falta de segurança por conta de problemas políticos na Catalunha. A versão de Tebas foi negada pela polícia local e contestada pelo Barcelona e Real Madrid, que já têm uma nova data para disputarem o jogo: em 18 de setembro.

Ainda assim, há um outro embate a respeito do El Clásico, o horário no qual será disputado. Após a mudança de data Barcelona e Real Madrid se uniram para tentar mudar o horário do duelo previsto para ocorrer em 18 de dezembro.

Na última semana, Tebas estudou mudar o horário, uma vez que o mesmo pretendia agradar ao mercado asiático. Desta forma, a dupla espanhola não ficou de acordo com a decisão. O Barça lidera as negociações para que o horário, ainda indefinido, não seja alterado para as primeiras horas do dia.



(Foto: Angel Martinez/Getty)

Quando será o próximo El Clássico?

Apesar das polêmicas envolvendo o horário do jogo, Barcelona e Real Madrid entram em campo no dia 18 de dezembro, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.