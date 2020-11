Quando será o duelo entre Internacional e Boca Juniors pela Libertadores?

Jogos das oitavas de final foram adiados após o falecimento de Maradona, ídolo do time xeneize

A Conmebol atendeu o pedido do e adiou os confrontos do time argentino contra o , pelas oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo do duelo estava marcado para esta quarta-feira, 25. Porém, os xeneizes pediu o adiamento do confronto após o falecimento de Diego Maradona, ídolo do clube e da .

Maradona sofreu uma parada cariorrespiratória e faleceu em sua casa, na região metropolitana de Buenos Aires, na tarde do dia 25. O ex-jogador tinha 60 anos e a notícia de seu falecimento causou comoção no mundo inteiro.

"A Conmebol, através de sua Direção de de Clubes, tomou a decisão de trocar as datas das partidas de ida e volta das oitavas de final entre Boca Juniors x Internacional devido ao falecimento do astro de futebol Diego Maradona e seu estreito vínculo com o clube argentino", anunciou a entidade sul-americana em comunicado.

O adiamento dos dois confrontos entre Inter e Boca Juniors impacta as quartas de final. O vencedor deste duelo enfrentará quem passar entre e e o jogo de ida da próxima fase seria disputado no dia 9 de dezembro, nova data do jogo de volta entre colorados e xeneizes.

Quando serão os jogos entre Boca Juniors e Internacional?

Jogo de ida

02/12/2020, às 21h30: Internacional x Boca Juniors - Beira-Rio

Jogo de volta

09/12/2020, às 21h30: Boca Juniors x Internacional - Bombonera

As novas datas das quartas de final ainda serão divulgadas pela Conmebol.

Clubes prestaram homenagens

Às 21h30, horário do jogo que foi remarcado, o Inter preparou uma homenagem ao argentino. O clube estampou uma foto do craque nos telões do estádio, que foi iluminado em azul e branco, cores da Argentina.

Maradona é único, como são os gênios. Se hoje estaríamos em lados opostos, dentro de campo sempre compartilhamos da mesma paixão: o futebol.



Na hora do apito inicial, oferecemos a reverência a um gigante. Gracias por todo, Diego! pic.twitter.com/iFcPHy9l6U — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 26, 2020

O Boca Juniors também fez uma linda homenagem a Maradona em seu estádio. Todas as luzes da Bombonera foram apagadas, exceto as luzes do camarote exclusivo que o eterno camisa 10 do clube tinha.