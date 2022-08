Quando será a Bola de Ouro 2022?

A premiação será realizada no Teatro de Châtelet, em Paris

A temporada europeia de 2021/2022 chegou ao fim deixando pistas claras sobre quem deve brilhar na cerimônia da Bola de Ouro 2022, marcada para 17 de outubro, em Paris. Este ano, a tradicional premiação da revista France Football adotará novos critérios, focando no período de agosto de 2021 a julho de 2022 e valorizando mais as atuações individuais. Os maiores vencedores, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, tiveram temporadas abaixo da crítica e estão fora da briga, assim como Neymar. As primeiras posições devem ficar com Karim Benzema, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne e Robert Lewandowski, não necessariamente nesta ordem.

Recém campeão da Champions com o Real Madrid, Benzema é o favorito para erguer a Bola de Ouro pela primeira vez. Salah, no entanto, ficou com o vice da Champions e da Premier League pelo Liverpool, mas brilhou com muitos gols e assistências. Enquanto isso, Mbappé (PSG), De Bruyne (Manchester City) e Lewandowski (Barcelona) conquistaram os títulos nacionais e mantiveram um ótimo nível.

Após uma controversa vitória de Lionel Messi no ano passado, o tradicional prêmio Bola de Ouro decidiu fazer mudanças em seu formato. O "L'Équipe" publicou as alterações principais, como o fato de o troféu passar a ter como período de avaliação a temporada europeia - de agosto a julho - e não um ano corrido do calendário.

Desta forma, a próxima edição do troféu premiará o melhor jogador da temporada 2021/22 - ou seja, serão avaliados os feitos entre agosto de 2021 e julho de 2022. A Copa do Mundo deste ano, que será realizada a partir de 21 de novembro, só entrará na avaliação da Bola de Ouro de 2023.