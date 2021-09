Quando Rafael vai estrear pelo Botafogo?

O lateral-direito está parado há alguns meses e pediu um prazo para entrar em campo

Rafael é do Botafogo! Torcedor assumido do Alvinegro, o lateral-direito de 31 anos é o mais novo reforço do Fogão, que nesta temporada está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. E a expectativa, agora, fica para quando vai ser a estreia do novo camisa 7.

Apostando em identificação para se reconstruir, o Botafogo acertou uma das contratações mais comemoradas pelo torcedor nos últimos anos. O lateral-direito Rafael, ex-Manchester United, Lyon e Istanbul Basaksehir, chegou com o abraço da torcida, da qual faz parte - ele e o irmão gêmeo, o também jogador Fábio, são torcedores declarados do Fogão - e comemoração dos amigos.

Como brincam, os torcedores “já estão iludidos” com o reforço antes mesmo da estreia pelo clube, além de ansiosos para ver um representante da torcida dentro de campo, defendendo as cores do clube. E o primeiro jogo, aliás, ainda pode demorar um pouquinho.

Quando Rafael estreia pelo Botafogo?

Sem jogar desde 8 de maio e sem treinar forte desde que deixou o Istanbul Basaksehir em junho, Rafael ainda pediu um tempo para entrar em campo pela primeira vez com a camisa alvinegra.

Em uma ação do clube, o lateral “invadiu” a contra do Botafogo no Twitter para interagir com os torcedores e responder às perguntas feitas. Entre pedidos inusitados - como pintar o cabelo e fazer o passinho do Fogão - e perguntas sérias, Rafael foi questionado sobre sua estreia e deu a entender que nada está certo, mas que isso ainda pode demorar um pouquinho para acontecer. “Isso vou conversar essa semana, mínimo duas semanas para eu estrear", respondeu o jogador.

Isso vou conversar essa semana, mínimo duas semanas pra eu estrear https://t.co/G1I94tV7Br — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 10, 2021

Anunciado pelo Botafogo no dia 8 de setembro, além da preparação e recuperação física, Rafael também depende da regularização para começar sua trajetória pelo Botafogo. Por enquanto, o nome do lateral ainda não foi publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, condição para qualquer atleta entrar em campo.