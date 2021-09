Rio Ferdinand reage “com amor” a ida de Rafael para o Botafogo

O zagueiro, ídolo do Manchester United e atual comentarista na Inglaterra, teve ótima parceria com o novo reforço alvinegro

O Botafogo não buscava necessariamente um lateral-direito para seu elenco, mas surgiu uma oportunidade rara: Rafael, ex-jogador de carreira vitoriosa no Manchester United e que teve passagem pelo Lyon, da França, antes de fazer uma temporada no Istambul Basaksehir, da Turquia, foi anunciado como novo atleta do elenco.

Para chegar a um acerto, pesou muito a vontade de Rafael em defender o clube de seu coração – além do auxílio de botafoguenses ilustres para ajudarem a pagar o valor em luvas. O anúncio oficial do Botafogo chamou atenção por explorar este amor que tanto Rafael quanto seu irmão gêmeo, Fábio, sentem pela Estrela Solitária.

No vídeo, enquanto relembra sua trajetória de sucesso na Europa, com imagens de golaços pelo Manchester United, Rafael demonstra a felicidade de chegar para jogar no Botafogo. E em meio à felicidade dos torcedores alvinegros nas reações feitas na internet, uma chamou atenção: Rio Ferdinand, histórico zagueiro do futebol inglês, ídolo do Manchester United e atualmente um dos principais comentaristas da TV britânica.

“Amei isso, irmão”, escreveu Ferdinand sobre o vídeo do anúncio oficial de Rafael. A resposta deixou os torcedores alvinegros ainda mais animados.

Love this bro https://t.co/b2B5PvW3dd — Rio Ferdinand (@rioferdy5) September 8, 2021

Ferdinand, que chegou a ser o zagueiro mais caro do futebol por duas ocasiões no início do século – quando foi contratado pelo Leeds junto ao West Ham, e depois quando o Manchester United o tirou do clube de Yorkshire – defendeu a camisa dos Red Devils por 12 anos. Entre 2008 e 2014, fez parceria defensiva com Rafael no clube vermelho de Old Trafford.

O lateral-direito Rafael vai vestir a histórica camisa 7 do Botafogo! 🔥



Que camisa tradicional! ⚽



Olha quem já usou a 7⃣ no clube! 💪 pic.twitter.com/hVl963RMIE — Goal Brasil (@GoalBR) September 8, 2021

Outro que reagiu bem à movimentação foi Fábio, irmão gêmeo de Rafael que também atuou no Manchester United. Também botafoguense, o lateral-esquerdo, atualmente no Nantes, da França, escreveu o seguinte: “Acho que nunca me senti assim no futebol, que sonho… muito feliz mesmo. Espero realizar também esse sonho de vestir a camisa que cresci usando. Sem palavras. Boa sorte e te amo muito irmão”.