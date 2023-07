Quando o Barcelona usou camisas parecidas às do Real Madrid

Entre 1910 e 1979, o clube catalão entrou em campo algumas vezes vestido de branco e voltará a fazê-lo em 2023/24

Difícil dizer se a maior rivalidade do futebol mundial é Barcelona vs Real Madrid, mas sem dúvida é uma das maiores. Assim como qualquer grande embate, são histórias e cores diferentes. Ou quase isso. Afinal de contas, o Barcelona vestiu durante décadas uma camisa reserva com as cores... do Real Madrid! E para a temporada 2023/24, uma nova versão destes uniformes já causa polêmicas entre o barcelonismo.

Em 1910, décadas após a sua fundação, o Barça utilizou camisas brancas como uniforme alternativo pela primeira vez. No final da década de 1920, quando a rivalidade com os madridistas estava longe de ser o que é atualmente, o uniforme foi constantemente usado. Mas entre 1960 e 70, quando as animosidades com o clube da capital já estavam muito bem sedimentadas, o Barcelona continuou a se apresentar, vez ou outra, com a camisa branca.

A peça esteve em jogos importantes, como a final da Taça das Cidades com Feiras (precursora do que hoje é a Europa League) contra o Birmingham, em 1960, e duelos contra Milan, Hannover, Internazionale, Steaua e Vasas em anos seguintes. Em 1979, quando enfrentou o Ipswich, da Inglaterra, que o Barça vestiu pela última vez a sua camisa branca. O item ficou tão raro, que em 2012 uma destas camisas – utilizadas em 1978 nas quartas de final da Copa da UEFA contra o Aston Villa – foi leiloada por 18 mil euros.

A mais nova camisa branca do Barcelona levanta polêmicas, mas foi pensada justamente como uma homenagem aos tempos de Johan Cruyff. "Não é toda branca, tem uns detalhes em azul e grená. E é uma memória de uma das primeiras camisas que usou Cruyff. Ali estão as marcas, que têm isso muito estudado. Quando entramos no clube, era algo decidido, que precisava ser confirmado, e acreditamos que uma cor não deve ser patrimônio de ninguém. De qualquer fora, é um 'branco Barça'", disse o presidente do clube catalão, Joan Laporta.

Se hoje ver o Barcelona usando uma camisa branca levanta polêmicas, o passado pode nos surpreender. Por isso é sempre bom conhecer um pouquinho da história.