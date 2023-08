Quando Neymar estreia pelo Al Hilal na Arábia Saudita?

Brasileiro não atua oficialmente desde fevereiro, quando se lesionou em uma partida do Campeonato Francês

Em uma das movimentações que mais chamaram a atenção no mercado do futebol saudita, o brasileiro Neymar se transferiu para o Al Hilal, se juntando a nomes como os também brasileiros Michael e Malcom, e o português Ruben Neves.

A expectativa para a estreia do craque brasileiro em solo saudita é grande, mas pode demorar um pouco a acontecer. Segundo apurado pela GOAL, Neymar ainda está lesionado e ainda não existe data prevista para a sua estreia pelo Al Hilal. Em um vídeo que circula de sua chegada à Arábia Saudita, é possível ver o brasileiro mancando.

O brasileiro chegou a atuar em um amistoso pelo Paris Saint-Germain no último dia 3 de agosto, marcando dois gols e uma assistência. Porém, a última partida oficial de Neymar foi no dia 19 de fevereiro, quando o atacante se lesionou em um confronto da edição de 2022/23 do Campeonato Francês.