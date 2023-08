Os valores da venda de Neymar do PSG ao Al Hilal

Craque brasileiro deixa o Parc des Princes em venda com valor inferior aos € 100 milhões (R$ 537 milhões); veja a quantia exata

O Paris Saint-Germain, da França, acertou a venda de Neymar ao Al Hilal, da Arábia Saudita, por € 90 milhões (R$ 483,6 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. O valor agradou aos proprietários do PSG, que queriam negociar o atacante de 31 anos no mercado da bola.

A negociação, que chegou a um desfecho no fim de semana, terá o pagamento todo à vista. Esta quantia será a parte fixa do negócio envolvendo a venda do brasileiro na atual janela de transferências. Ele chega como a principal estrela do time comandado por Jorge Jesus.

Neymar terá contrato de duas temporadas no futebol saudita, até 30 de junho de 2025, com remuneração anual de € 160 milhões (R$ 859,7 milhões). O contrato estabelece opção de renovação por mais um ano, até junho de 2026. O valor inclui salário, bônus e até luvas por causa da assinatura do contrato. O craque é tratado como um potencial protagonista da liga local, mesmo que o torneio conte com nomes como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

O craque é esperado na Arábia Saudita nos próximos dias, mas o presidente do Al Hilal viajou à capital francesa nesta segunda-feira (14) para realização de exames médicos e assinatura de contrato. Na ida ao país saudita, o atleta terá uma apresentação à altura do nome construído nos últimos dez anos na Europa, onde defendeu as cores de Barcelona e Paris Saint-Germain.

Neymar foi adquirido pelo PSG em agosto de 2017. A negociação à época movimentou € 222 milhões — valor da multa rescisória no Barcelona. O jogador, que se tornou a venda mais cara da história na ocasião, ainda tinha contrato longo com o PSG, até 30 de junho de 2025. O vínculo foi renovado por opção do atleta, em maio de 2021.