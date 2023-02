Quando Marcelo estreia pelo Fluminense?

Lateral está na Espanha, e deve se apresentar ao Fluminense dentro de 15 dias

O Fluminense anunciou nesta sexta-feira (24) o retorno do lateral-esquerdo Marcelo, que estava livre no mercado após rescindir com o Olympiacos. O lateral foi revelado no clube carioca, atuando por duas temporadas na equipe principal, antes de ser vendido para o Real Madrid.

No momento, o lateral está na Espanha e deve ficar por lá entre 10 a 15 dias com a família antes de se apresentar ao Fluminense, que segue disputando o Campeonato Carioca. Portanto, ainda não há data prevista para a estreia de Marcelo pelo Tricolor.

Em sua primeira passagem pela equipe tricolor, o lateral atuou em 50 jogos, com dez gols marcados. Em seu retorno ao Fluminense, Marcelo assina um acordo válido até dezembro de 2024, com opção de renovação até o fim de 2025.