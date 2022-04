Quando Luís Castro fará sua estreia no comando do Botafogo?

Dando um novo passo em sua história, o Botafogo estreia no Brasileirão 2022 neste domingo (10), contra o Corinthians, no estádio Nilton Santos, às 16h (de Brasília), mas não terá o técnico Luis Castro à beira do gramado.

De acordo com nota divulgada pelo Fogão, o comandante ainda não pode atuar devido à questões burocráticas de esfera migratória, assim como seus auxiliares.

Desta forma, o preparador físico, Roberto Oliveira, o Betinho, irá acompanhar a equipe no Nilton Santos.

No entanto, Luis Castro e toda a sua equipe devem acompanhar o duelo dos camarotes do estádio.