Quando Gatito Fernández volta a jogar pelo Botafogo?

O paraguaio está fora de combate desde setembro de 2020

Querido pela torcida e principal jogador do Botafogo nos últimos tempos, o paraguaio Gatito Fernández está lesionado desde setembro de 2020.

De lá pra cá, o Fogão foi rebaixado para a segunda divisão e vive um momento complicado na temporada, sem técnico após a saída de Marcelo Chamusca e na parte de baixo na tabela na Série B.

Assim, por mais que Douglas Borges e Diego Loureiro venham dando conta do recado, muitos estão esperando que a volta de Gatito possa significar uma melhora do desempenho do time.

O goleiro, porém, segue distante do retorno aos gramados. Com contrato até o final de 2021, alguns até imaginam que o atleta nem vá mais atuar pelo Botafogo.

Segundo notícia do GE, desta sexta-feira (16), Gatito, ainda que distante, deu mais um passo para voltar a jogar: foi liberado do uso de muletas e começou o processo mais pesado de recuperação.

Evoluindo, pode voltar até mesmo antes do final da temporada. De qualquer jeito, o processo ainda será demorado e o atleta já teve alguns contratempos durante a recuperação. Vale lembrar que o Botafogo segue discutindo uma renovação de contrato com o paraguaio.

O Botafogo, com Ricardo Rezende de interino, volta aos gramados neste sábado (17), diante do Brusque, às 19h (de Brasília).