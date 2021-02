Gatito garante que fica no Botafogo, mesmo na Série B, e mira recorde

O goleiro, que segue lesionado, garantiu que, ao contrário do que disse Carlos Augusto Montenegro, o seu foco está no clube da Estrela Solitária

Gatito Fernández já colocou seu nome na história do Botafogo, mas se a temporada 2020 foi péssima para o clube, que vem batendo recordes negativos em seu – traumático – terceiro rebaixamento, a história não foi diferente para o paraguaio. Ídolo do clube, ele ficou de fora da maior parte da campanha por causa de lesão e vem protagonizando um bate-boca com Carlos Augusto Montenegro, dirigente alvinegro que ajudou a montar o elenco botafoguense atual.

Em sua mais recente manifestação, Montenegro chamou Gatito de “covarde”, dizendo que o goleiro passou boa parte da temporada pensando em deixar o clube – apesar de, meses antes, o próprio dirigente ter tido um áudio vazado no qual defendia a saída do paraguaio. Em contato com o GE, o arqueiro retrucou Montenegro duas vezes. Na mais recente, explicou a polêmica envolvendo sua lesão e garantiu que deseja ficar no Botafogo, mesmo na Série B, com o objetivo de ajudar a reconstruir o clube.

“Sim, eu fico, fico no Botafogo. Meu contrato é até o fim desse ano (2021). Falaram tantas coisas nesse momento, que se o Botafogo caísse eu iria sair do clube, coisa que nunca falei, não existe no meu contrato. As pessoas dentro do clube sabem que eu vou ficar, porque meu pensamento está no clube. Meu comprometimento com o clube é o mesmo que eu tenho desde que cheguei em 2017. Eu quero fazer parte dessa reconstrução”, afirmou Gatito, um dos heróis da boa campanha do time na Libertadores de 2017, no título carioca do ano seguinte e um dos maiores defensores de pênalti na última década de Brasileirão.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ainda em recuperação de um edema ósseo que o tirou da maior parte da temporada (foram apenas oito jogos disputados no Brasileirão), o goleiro viu a lesão ser bastante agravada enquanto defendia a seleção paraguaia, em setembro de 2020.

“Não sabia da gravidade da minha lesão, nunca explicaram para mim que a lesão era de muito cuidado. Não grave, mas de cuidado. Tanto que fui para a seleção e já me sentia bem. Me falaram no clube que tinha que ficar parado de 12 a 15 dias, o que eu já tinha feito. Fui para a seleção e, no aquecimento, voltei a sentir as dores que eu tinha. No intervalo, tomei injeção, porque no primeiro tempo a dor foi grande, como já tinha feito no Botafogo quando machuquei o punho em 2018” explicou.

“Pode ter sido erro meu ter ido para a seleção, mas não sou médico, não sabia da gravidade da lesão. Jogador sempre quer jogar. Assim como já joguei várias vezes em vários clubes onde passei machucado, inclusive no Botafogo. Se eu soubesse da minha lesão, que poderia prejudicar a minha carreira, eu não me arriscaria a jogar um ou dois jogos pela seleção, sendo que perderia muito mais”, completou. Um documento do Botafogo, enviado para a federação paraguaia que relatava uma lesão no joelho, provoca um choque de versões com esta versão dada por Gatito. O documento veio a público através do site da Rádio Tupi.

Busca por recorde histórico no Botafogo

Se de fato Gatito ficar no Alvinegro mesmo após uma queda à segunda divisão (assim como fez Jefferson, seu antecessor, em 2014), o arqueiro poderá estipular uma marca importante.

Com 146 jogos oficiais pelo Botafogo, Gatito está perto de igualar o argentino “El Lobo” Fischer como estrangeiro com mais partidas pelo clube. Superar a marca do ex-atacante, que brilhou na década de 1970, é um dos objetivos do paraguaio depois de se recuperar da lesão... e se, de fato, seguir no Estádio Nilton Santos.