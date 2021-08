Quando Ganso volta ao Fluminense após lesão?

O meia passou por uma cirurgia bem-sucedida, e já terá alta nesta quarta-feira (25)

O meio-campista Paulo Henrique Ganso, do Fluminense, passou por uma cirurgia bem-sucedida na segunda-feira passada. O jogador sofreu uma fratura no rádio, osso do antebraço, na partida de volta das quartas de final da Libertadores.

O procedimento aconteceu no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Além da cirurgia, o meia precisou colocar placas e parafusos no osso quebrado. A intervenção foi um sucesso e o jogador já terá alta nesta quarta-feira (25).

Um dos ortopedistas que operou o jogador, Rickson Moraes, no laudo médico disse que: "o procedimento transcorreu sem intercorrências" e que o jogador está "evoluindo conforme programado".

Quando Ganso poderá entrar em campo novamente?

Ainda não existe um data para o retorno aos gramados. O jogador deve passar por novas avaliações e exames de imagens, deste vez, pela equipe do departamento médico do Fluminense.

Ganso se lesionou no fim do primeiro tempo da partida contra o Barcelona, no Equador. O meia deu uma bonita bicicleta para uma boa defesa do goleiro, mas acabou caindo de mau jeito e se lesionando.

Pela primeira vez, o meia começou um jogo como titular na Libertadores. O Fluminense empatou o jogo em 1 a 1, mas acabou sendo eliminado da competição.