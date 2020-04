Quando foi o último título paulista do São Paulo?

Sem conquistar a competição desde 2005, Tricolor busca encerrar jejum em 2020 sob o comando de Fernando Diniz

Atravessando o maior jejum de títulos da história, o iniciou a temporada 2020 visando não apenas apresentar um bom futebol com Fernando Diniz, como também tendo mais uma chance de dar fim a seca de troféus do , e de quebra encerrar a hegemonia da dupla e , que já dura 11 anos.

Sem saber o que é levantar um troféu há sete anos, o número ainda fica maior quando o assunto é o Estadual. Após ser derrotado pelo na final em 2019, o Tricolor é líder do Grupo C, com 18 pontos e visa a classificação para a fase final do Paulista para, enfim, levantar o troféu após 15 anos.

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

QUANDO E COMO FOI O ÚLTIMO TÍTULO PAULISTA DO SÃO PAULO?

2005 foi o ano em que o Tricolor foi campeão paulista pela última vez. Naquele momento, o torneio era disputado por pontos corridos, que por sinal, foi sua última edição disputada por esse método.

Sob o comando do técnico Emerson Leão, o time titular era formado por: Rogério Ceni, Cicinho, Júnior, Josué, Mineiro, Danilo, Grafite e Diego Tardelli.



Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

A CAMPANHA DO TÍTULO

O título saiu após empatar com o Santos sem gols, em Mogi Mirim. E, como o Corinthians também havia empatado com o em 0x0, o tricolor se sagrava campeão na penúltima rodada do campeonato.