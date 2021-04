Quando foi o último título conquistado por José Mourinho?

O treinador português foi demitido do Tottenham sem conseguir levantar uma taça: qual foi sua última conquista?

Demitido do Tottenham na última semana, José Mourinho foi considerado por muito tempo como um dos melhores treinadores do futebol mundial, mas já não consegue fazer grandes trabalhos a alguns anos.

Assim, muitos podem se perguntar: qual foi a última vez que o "Special One" se sagrou campeão?

A Goal relembra pra você, então, tudo sobre o último troféu levantado pelo lendário José Mourinho.

O último título conquistado por José Mourinho foi a Liga Europa de 2016-17, quando o português estava no Manchester United.

Os Red Devils bateram o Ajax por 2 a 0 na final: foi a segunda conquista de Mourinho em sua temporada de estreia no comando do gigante inglês - o treinador também bateu o Southampton de Dusan Tadic para vencer a Copa da Liga Inglesa.

A vitória na final da Liga Europa fez Mourinho se tornar o primeiro treinador da história do Manchester United a vencer um título relevante em seu ano de estreia. Foi a última vez que o técnico alcançou uma final continental.

O português até jogaria a final da Copa da Liga Inglesa pelo Tottenham, diante do Manchester City, mas foi demitido antes do confronto. Durante seus 86 jogos no comando dos Spurs, venceu 44, empatou 19 e perdeu 23.

Lista de conquistas de José Mourinho

Período Clube Ligas nacionais Copas nacionais* Liga dos Campeões Liga Europa 2002-04 Porto 2 2 1 1 2004-07 Chelsea 2 4 0 0 2008-10 Inter de Milão 2 2 1 0 2010-13 Real Madrid 1 2 0 0 2013-15 Chelsea 1 1 0 0 2016-2018 Manchester United 0 2 0 1 2019-2021 Tottenham 0 0 0 0 - TOTAL 8 13 2 2

*Copas incluem competições como a Supercopa da Inglaterra, a Supercopa Italiana e a Supercopa da Espanha

Mourinho já venceu oito títulos nacionais durante sua carreira, em quatro ligas diferentes: a Primeira Liga portuguesa, a Premier League inglesa, a Serie A italiana e a La Liga espanhola.

Já venceu outras 13 conquistas domésticas e foi bicampeão tanto da Liga dos Campeões quanto da Liga Europa.

Desde 2003, o português venceu 25 títulos como treinador.