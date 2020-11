Quando foi o acidente de avião da Chapecoense?

Com a queda, 1 das 77 pessoas a bordo morreram, entre comissários de bordo, jornalistas e comissão técnica, jogadores do time

Em 28 de novembro de 2016 o mundo do futebol foi surpreendido pela queda do voo que levava a equipe da à , onde seria disputado o primeiro jogo da final da . Na ocasião, 71 das 77 pessoas que estavam à bordo faleceram.

Depois de superar o na semifinal da Sul-Americana, a se preparava para o maior jogo de sua história, a final da competição. O adversário seria o , da Colômbia, onde se realizaria o primeira jogo, no dia 30 de novembro.

Sem conseguir autorização para que um voo direto saísse do aeroporto de Guarulhos, em - onde estava após um jogo contra o , pelo Campeonato Brasileiro -, a delegação foi até a de la Sierra em um voo comercial e, da , embarcou no avião da LaMia, com destino a Medellín.

Por volta das 22h15 (no horário local, 1h15 do dia 29, pelo horário de Brasília), o contato entre a aeronave e a torre se perdeu, entre as cidades de La Ceja e Abejorral, após uma informação de falha técnica. Pouco tempo depois, sobrevoando o Cerro El Gordo, próximo ao aeroporto de destino, a aeronave caiu de 2.600 metros de altitude.

Segundo ficou constatado pela análise das duas caixas-pretas da aeronave, o problema se deu por uma pane seca, devido ao planejamento incorreto do voo - a autonomia de combustível era para 3000 quilômetros, enquanto o trajeto tinha 2.975 quilômetros, tendo uma margem de apenas 25 quilômetros, considerada muito baixa na aviação. Assim, a falha humana por descumprimento de protocolo foi apontada como a causa do acidente.

Com a queda, apenas seis pessoas sobreviveram dentre as 77 a bordo - entre equipe de voo, jornalistas, comissão técnica e jogador. Os jogadores Alan Ruschel, Jackson Follman e Neto, o jornalista Rafael Henzel, o técnico de voo Erwin Tumiri e a comissária Ximena Suarez foram resgatados a tempo.

No horário local do ponto do acidente, a aeronaves caiu na noite do dia 28 de novembro de 2016, no , porém, já passava da 1h da madrugada no dia 29 . Devido às más condições do terreno e a dificuldade de acesso das autoridades colombianas, as informações tardaram a chegar.

Desta forma, grande parte dos brasileiros só ficou sabendo do acidente e dos impactos da queda na manhã do dia 29, quando o assunto tomou conta do noticiário internacional. Logo torcedores, times, autoridades entre autor começaram homenagens às vítimas e o Brasil, por decreto do presidente Michel Temer, entrou um luto oficial.

No momento em que o jogo estaria acontecendo, o Atlético Nacional - que havia mandando um pedido formal à Conmebol para que a Chape fosse declarada campeã da Sul-Americana - fez uma homenagem à todas as vítimas em seu estádio, onde aconteceria o jogo.