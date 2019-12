Neto anuncia aposentadoria: por onde andam os sobreviventes do voo da Chapecoense?

Três anos após o acidente, onde estão os seis sobreviventes?

Depois de 3 anos tentando se recuperar, o zagueiro Neto, sobrevivente do acidente com o avião da , anunciou sua aposentadoria dos gramados.

(Foto:Chapecoense/Divulgação)

Em entrevista ao NSC TV, o jogador de 34 anos admitiu que as dores que sente são maiores do que o prazer de jogar futebol. Neto afirmou que pretende continuar ajudando o clube, mas na parte administrativa. "Minha intenção é continuar ajudando o clube de alguma forma. Estou conversando com a direção e nesta semana devemos ter uma definição".

Ele foi o último dos sobreviventes do acidente a ser resgatado e ficou duas semanas internado na . Em março deste ano, Neto até voltou a treinar com bola, mas não voltou aos gramados. O único jogo que fez desde o acidente foi um amistoso beneficente em prol das famílias da vítimas.

Longe dos gramados, ele vem se dedicando à defesa dessas famílias e buscando justiça pelo ocorrido. Em setembro ele foi a Londres protestar em frente das sedes das corretoras de seguro da aeronave que caiu.

Além de Neto, outras cinco pessoas sobreviveram ao acidente com o vôo da LaMia, com destino a Colômbia. Alan Ruschel e Jackson Follmann são únicos outros atletas que saíram com vida. O jornalista Rafael Henzel e os tripulantes Ximena Suárez e Erwin Tumiri.

Um ano após o acidente, a Goal fez um apanhado sobre os sobreviventes, hoje atualizamos as informações.

ALAN RUSCHEL

(Foto:Sirli Freitas/Chapecoense/Divulgação)

Ruschel foi o primeiro sobrevivente a ser resgatado, ele sofreu compressão na tíbia, abdominal e fratura da vértebra 10. Dos três jogadores, foi o primeiro a voltar a treinar com bola.

Aos 30 anos, o lateral está emprestado ao , desde de agosto. Desde de a volta aos gramados, marcou 2 gols, sendo um deles pela própria e o outro pelo Goiás.

Em 17 de janeiro de 2019 nasceu seu primeiro filho, Lucca.

JACKSON FOLLMANN

(Foto:TV Globo/Reprodução)

Depois do acidente, Follmann teve que se aposentar do futebol por ter perdido uma de suas pernas, mas continuou na Chapecoense como embaixador do time.

Hoje, ele faz parte do time de comentaristas do canal pago, Fox Sports e está participando do reality musical da TV Globo, PopStar, onde tem se destacado e recebido muitos elogios. No programa, ele constantemente faz homenagens aos companheiros que perdeu no acidente.

RAFAEL HENZEL

(Foto:NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

O narrador Rafael Henzel foi o único jornalista que sobreviveu à queda do avião. Ele seguiu a carreira de narrador e continuou a cobrir o dia-a-dia da Chapecoense, mas em 26 de março de 2019 morreu em decorrência de um infarto, sofrido enquanto jogava bola com os amigos. Henzel tinha 45 anos e deixou a esposa e um filho.

XIMENA SUÁREZ

(Foto:Econoticias)

A comissária de bordo boliviana é mãe de dois filhos. Em julho, postou em suas redes sociais fotos do treinamento para voltar a voar. Ela lançou um livro onde faz um relato do antes e depois da colisão do avião, chamado "Volver a los cielos".

ERWIN TUMIRI

(Foto:N/A)

O técnico em vôo decidiu viver longe da mídia, hoje ele é piloto particular na e está estudando para ser piloto comercial