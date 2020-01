Quando foi a última derrota do Liverpool na Premier League?

O time está invicto na competição há mais de um ano

A campanha do na Premier League é impressionante. Na temporada de 2019/20, já são 24 jogos, 23 vitórias, um empate e NENHUMA derrota.

O time de Jurgen Klopp está invicto no Campeonato Inglês desde a derrota por 2x1 para o , em 3 de janeiro de 2019, sim, mais de um ano atrás. Desde então já foram 41 jogos e 36 vitórias.

O Liverpool ainda não é oficialmente campeão da Premier League, mas parece apenas uma questão de tempo até o título chegue, depois de 30 anos de jejum.

QUANDO FOI A ÚLTIMA DERROTA EM TODAS AS COMPETIÇÕES?

Embora tenha uma campanha bastante regular nas outras competições que está disputando, o Liverpool não está invicto há tanto tempo.

COPA DA LIGA

Durante a disputa do Mundial de clubes, da qual foi campeão em cima do , o Liverpool teve uma partida decisiva das quartas-de-final da Inglesa, na qual jogou com um time completamente alternativo.. Na ocasião, o "time C" do Liverpool foi derrotado por 5x0 pelo e acabou eliminado da competição. Esta foi também a última derrota oficial do time.

LIGA DOS CAMPEÕES

A última derrota na Liga dos Campeões foi no dia 17 de setembro de 2019. Ainda pela fase de grupos, o venceu por 2x0, jogando em casa.

Antes disso, só tinha perdido para o , no jogo de ida da semifinal do ano anterior, mas conseguiu reverter o placar quando jogou na e, mais tarde, ganhando a final sobre o , foi campeão.

ÚLTIMA DERROTA OFICIAL

A última derrota da equipe foi justamente no jogo contra o Aston Villa, na Copa da Liga, no dia 17 de dezembro de 2019.