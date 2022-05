Quando e que horas é o sorteio das oitavas de final da Libertadores 2022?

A Copa Libertadores, aos poucos, caminha para as últimas fases do torneio. Neste momento da competição, as equipes começam a se classificar e garantir suas vagas nas oitavas de final, enquanto os terceiros colocados dos grupos conseguem uma chance de participar da Copa Sul-Americana.

Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo são os brasileiros que já estão classificados para as oitavas, e Estudiantes, Cólon, Talleres e River Plate são as outras equipes que já garantiram suas vagas na próxima fase.

Veja, abaixo, quando e em que horário serão definidas as partidas das oitavas da Libertadores 2022.

Quando será o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores deste ano?

Divulgação Conmebol

A Conmebol anunciou que os sorteios da próxima fase estão marcados para o próximo dia 27 de maio, na sexta-feira.

Isso pois algumas equipes, incluindo brasileiros como Corinthians e Fortaleza, ainda terão os duelos que vão decidir os últimos classificados para as oitavas, então a data garante que todas as partidas da fase de grupos já estarão finalizadas.

Que horas acontece o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores?

Getty Images

Na sexta-feira (27), a entidade sul-americana confirmou, além da data, que o sorteio das oitavas acontece às 13h (de Brasília), no início da tarde.

Quais brasileiros ainda brigam por uma vaga nas oitavas da Libertadores 2022?

Getty Images

Além dos já classificados Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo, outros brasileiros ainda têm chance de continuar no torneio.

Nos casos de Athletico, Red Bull Bragantino, Corinthians e Fortaleza, todos vivem a mesma situação: estão nas segundas posições de seus respectivos grupos da Libertadores, tendo o Furacão e o alvinegro paulista com chances de assumirem a liderança, enquanto o Massa Bruta e o Tricolor estão lutando pelas vagas restantes.

O América-MG foi o único das equipes do Brasil que já estão desclassificadas do torneio, ficando em último no Grupo D, sem oportunidade de alcançar, ao menos, a segunda colocação.