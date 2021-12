Quando é o sorteio da pré-Libertadores de 2022?

A próxima edição da Copa Libertadores da América está chegando. A competição, que é um dos principais desejos dos clubes na América do Sul, se encaminha para a primeira fase já no começo de fevereiro de 2022.

Em 2021, o Palmeiras foi o grande campeão, superando o Flamengo na grande final. Agora, o pontapé inicial da Pré-Libertadores será dado por 18 equipes, sendo duas delas brasileiras.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Está fase já provou ser uma das mais complicadas da competição, já que diversas equipes brasileiras ficaram pelo caminho nela. Em 2021, por exemplo, o Grêmio ficou pelo caminho ainda na terceira fase da Pré-libertadores.

Estes são os classificados para a Libertadores de 2022! 🏆



Qual dos brasileiros vai mais longe para tentar conquistar a América? 🌎 pic.twitter.com/5Trw6S9tqJ — GOAL Brasil (@GoalBR) December 10, 2021

Pensando nisso, a GOAL te mostra quando e onde assistir ao sorteio da Pré-Libertadores.

Quando será o sorteio da Pré-Libertadores?

O sorteio que vai definir os primeiros duelos da Pré-libertadores será realizado na próxima segunda-feira, dia 20 de dezembro, às 12h (de Brasília), pela Conmebol.

O evento será transmitido pelo Fox Sports, na TV fechada, e no Star+, no streaming. Além disso o torcedor pode acompanhar pelo Facebook e YouTube do SBT e, claro, no Facebook Watch da própria Conmebol.

A primeira etapa do sorteio vai definir os três duelos da primeira fase, em seguida é feito um novo sorteio para determinar os jogos da segunda fase. Em seguida, o último sorteio é feito para determinar os duelos da terceira fase, neste caso, é apenas definido o chaveamento, já que os times precisam jogar primeiro.

Quais times estão classificados para a Pré-Libertadores?

Primeira fase

Olimpia (Paraguai)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Bolívar (Bolívia)

Deportivo Lara (Venezuela)

Montevideo City Torque (Uruguai)

Universidad César Vallejo (Peru)

Segunda Fase

Atlético Nacional (Colômbia)

Fluminense

Estudiantes (Argentina)

Guaraní (Paraguai)

The Strongest (Bolívia)

Universitário (Peru)

Universidad Católica (Equador)

Monagas (Venezuela)

Audax Italiano (Chile)

Everton (Chile)

Plaza Colonia (Uruguai)

América-MG

Millonarios ou Deportivo Cali (Colômbia)

*está fase ainda conta com a presença de outros três times que se classificam da primeira fase