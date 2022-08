Quando é o sorteio da Europa League 2022/23?

Tudo o que você precisa saber sobre o sorteio da fase de grupos da segunda competição continental mais importante da Europa

Após grandes movimentações no mercado de transferências e o início da temporada 2022/23, o foco do futebol europeu agora muda para a Europa League desta temporada. Grandes clubes do continente começam suas trajetórias na fase de grupos, cujo início será no dia 8 de setembro de 2022.

Manchester United e outros fortes times ​​europeus como Arsenal e Roma estão ansiosos pelo sorteio da fase de grupos e esperam um início tranquilo para sua jornada continental na Europa League 2022/23.

Quando será o sorteio da fase de grupos da Europa League 2022/23?

Getty Images

A UEFA anunciou que o sorteio da fase de grupos da Europa League 2022/23 será nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, às 8h (de Brasília), e será realizado em Istambul, na Turquia.

Como funciona o sorteio da fase de grupos da Europa League?

Getty

A fase de grupos da Europa League 2022-23 contará com um total de 32 equipes, sendo quase todas já definidas após as últimas vagas serem preenchidas por times que se classificaram nos play-offs.

As equipes classificadas estão divididas em quatro potes: o pote 1 contém o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, o Arsenal, de Gabriel Jesus, e a Roma, de José Mourinho. Os três potes restantes são preenchidos de acordo com o coeficiente de clubes da UEFA de cada equipe.

A única restrição do sorteio é que duas equipes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo.

No pote 1 do sorteio estão: Manchester United, Arsenal, Roma, Lazio, Braga, Feyenoord e Rennes.

No pote 2 estão: Real Sociedad, Real Betis, Union Berlin, Freiburg, Nantes, Monaco e Midtjylland.

No pote 3 estão: Sturm Graz e outras equipes que serão definidas ainda hoje.

No pote 4 estão: Union Saint-Gilloise e outros times que serão definidos hoje.

Onde assistir ao sorteio da Europa League 2022/23?

Getty Images

O sorteio desta sexta-feira (26) será transmitido pela ESPN, na TV fechada e pelo Star+, no streaming, às 8h (horário de Brasília).