Quando é o sorteio da Champions League 2022/2023?

Tudo o que você precisa saber sobre o próximo sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23

Após grandes movimentações no mercado de transferências e o início da temporada 2022/23, o foco agora muda para a Champions League desta temporada.

Os maiores clubes europeus devem competir pelo principal torneio do continente e começarão sua jornada com a fase de grupos, que começará no dia 6 de setembro de 2022.

Os atuais campeões Real Madrid e outros fortes times ​​europeus como Chelsea, Barcelona, ​​Juventus, Paris Saint-Germain e Liverpool estão ansiosos pelo sorteio da fase de grupos e esperam um início tranquilo para sua jornada europeia de 2022/23.

Quando será o sorteio da fase de grupos da Champions League 2022/23?

A UEFA anunciou que o sorteio da fase de grupos da Champions League 2022/23 está marcado para a próxima quinta-feira, dia 25 de agosto, às 13h (de Brasília), e será realizado em Istambul, na Turquia.

Como funciona o sorteio da fase de grupos da Champions League?

A fase de grupos da Liga dos Campeões 2022-23 contará com um total de 32 equipes, sendo 26 já definidas. Mais seis clubes se juntarão a eles após as rodadas de play-off.

As equipas qualificadas estão divididas em quatro potes: o pote 1 contém os atuais campeões da competição, os vencedores da Liga Europa e os campeões das seis principais ligas nacionais com base nos coeficientes de países da UEFA. Os três potes restantes são preenchidos de acordo com o coeficiente de clubes da UEFA de uma equipa.

Os membros finais do Pote 3 e do Pote 4 serão decididos após os jogos do play-off, cujas partidas de volta serão encerradas em 24 de agosto de 2022, antes do sorteio. Deve-se notar também que duas equipes do mesmo país não podem ser sorteadas para o mesmo grupo no sorteio.

No pote 1 do sorteio estão: Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Milan, Bayern de Munique, PSG, Porto e Ajax.

No pote 2 estão: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Sevilla, RB Leipzig e Tottenham.

No pote 3 estão: Borussia Dortmund, Salzburg, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão, Napoli, Sporting, Bayer Leverkusen e Olympique de Marselha.

No pote 4, apenas Club Brugge e Celtic estão definidos, restando as equipes classificadas dos play-offs.

Onde assistir ao sorteio da Champions League 2022/23?

O sorteio desta quinta-feira (25) será transmitido pelo YouTube da TNT Sports, e pela HBO Max, no streaming, às 13h (horário de Brasília).