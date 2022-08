Quando é o próximo jogo do PSG?

Equipe foi campeã da Ligue 1 2021/22 e da última Supercopa da França, se preparando para o início da nova temporada

Com o retorno dos campeonatos nacionais europeus, o PSG se prepara para a disputa de mais uma Ligue 1, e o clube da capital surge novamente como um dos grandes favoritos ao título da temporada de 2022/23, após ter levado a taça da última edição.

No último confronto, a equipe francesa derrotou o Nice por 4 a 0, em jogo válido pela final da Supercopa da França, onde, com gols de Messi, Sergio Ramos e dois de Neymar, se decretaram campeões do torneio.

Getty

O próximo jogo da equipe comandada pelo técnico Christophe Galtier será neste sábado (06), às 16h00, quando o PSG visita o Clermont Foot, no estádio Gabriel-Montpied, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Francês 2022/23.

A equipe está completa para o duelo e pode contar com o trio Messi, Neymar e Mbappé para o início da temporada.