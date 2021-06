Quando é o próximo jogo da seleção brasileira olímpica?

Com vários nomes promissores, a seleção comandada por André Jardine se prepara para a disputa das Olimpíadas

Em ano de Olímpiadas, todos já começam a ficar de olho na seleção olímpica brasileira, especialmente após o título em 2016. Buscando o bicampeonato, o time comandado por André Jardine vai se preparando com amistosos e alguns períodos de treino.

Por enquanto, tudo indica que os Jogos Olímpicos acontecerão nos meses de julho e agosto, em Tóquio , no Japão. Assim, a preparação fica mais urgente e nós já devemos ter uma boa mostra de quem o treinador vai levar para o torneio .

Com nomes como Rodrygo, do Real Madrid, Claudinho, do RB Bragantino, e Gerson, do Flamengo ( por enquanto... ), Jardine conta com um elenco talentoso e que pode brigar, em breve, por uma vaga na seleção principal.

Confira, então, quando serão os próximos jogos da seleção olímpica brasileira.

Jogos amistosos da seleção olímpica brasileira

Para se preparar para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a seleção olímpica fará alguns amistosos. Veja a lista:

Brasil x Cabo Verde - sábado, 5 de junho de 2020 (Estádio Partizan, Belgrado - Sérvia)

Sérvia x Brasil - terça-feira, 8 de junho de 2020 (Estádio Partizan, Belgrado - Sérvia)

Quais foram os convocados da seleção brasileira olímpica?

André Jardine convocou a seleção olímpica para os duelos contra Cabo Verde e Sérvia nesta sexta-feira (13).

Veja a lista:

Goleiros

Cleiton (Bragantino), Brenno (Grêmio) e Gabriel Brazão (Real Oviedo).

Laterais

Gabriel Menino (Palmeiras) e Emerson (Betis); Guilherme Arana (Atlético-MG) e Abner (Athletico-PR).

Zagueiros

Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense), Vitão (Shakhtar) e Luiz Felipe (Lazio).

Meio-campistas

Bruno Guimarães (Lyon), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Borussia Dortmund), Liziero (São Paulo), Gerson (Flamengo) e Claudinho (RB Bragantino).

Atacantes

Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Evanílson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Rodrygo (Real Madrid).