Quando é o próximo jogo da Copa do Mundo?

Mundial do Qatar entra em um pequeno período de pausa para voltar com as partidas das quartas de final

Foi bonito, foi intenso, mas a longa maratona de jogos todos os dias acabou e as partidas da Copa do Mundo começam a ficar mais espaçadas a partir do fim da fase oitavas de final.

A sequência de 56 jogos divididos em 17 dias representou uma verdadeira 'overdose' de futebol. Todos os amantes do esporte e admiradores da Copa viveram com gosto esses momentos.

Tudo começou em 20 de novembro com Qatar 0 x 2 Equador e terminou com o último jogo das oitavas de final, com a goleada de Portugal para cima da Suíça por 6 a 1.

Agora a Copa do Mundo volta para as quartas de final. E o primeiro jogo dessa fase em que só restam oito seleções é entre Brasil e Croácia. O duelo acontece na sexta-feira (9), às 12h (de Brasília) e vale vaga na semifinal.

Depois dos jogos das quartas, que acontecem em 9 e 10 de dezembro, a Copa para por mais três dias e volta com as semifinais em 13 e 14/12. A disputa pelo 3º lugar ocorre em 17/12 e a grande final será um dia depois, no domingo, dia 18 de dezembro.

Depois disso, Copa do Mundo só daqui quatro anos. Na verdade, três anos e meio, pois a edição 2026 volta a ser disputada no meio do ano.