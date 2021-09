Final da Libertadores 2021: classificados, data, estádio e mais

O Palmeiras já garantiu sua classificação e agora espera Flamengo ou Barcelona de Guayaquil

A final da Libertadores da América já tem o seu primeiro classificado. Atual campeão, o Palmeiras desclassificou o Atlético-MG em duelos marcados por grande equilíbrio. Após empate sem gols na ida, em São Paulo, o Alviverde carimbou sua passagem para a grande decisão graças ao empate por 1 a 1 em Belo Horizonte. Dudu foi o autor do tento palmeirense.

O Palmeiras agora fica na espera de Flamengo ou Barcelona de Guayaquil, sendo que o Rubro-Negro é favoritíssimo a chegar à finalíssima depois de ter batido os equatorianos, azarões na competição, por 2 a 0 dentro do Maracanã. A definição será nesta quarta-feira (29).

E a pergunta que os torcedores fazem não poderia ser outra: quando será a final da Libertadores?

A decisão do maior torneio de clubes da América do Sul está marcada para 27 de novembro de 2021. O palco da finalíssima será o icônico estádio Centenário, de Montevidéu, no Uruguai.