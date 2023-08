Quando Dimitri Payet estreia pelo Vasco?

Francês chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (16), e aguarda a liberação para poder atuar pela equipe cruz-maltina

O Vasco tem um novo reforço para a sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Anunciado pelo clube último domingo (13), o francês Dimitri Payet chegou ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (16), e foi recebido com festa da torcida vascaína, mas o torcedor terá que esperar para ver o meia em ação.

De acordo com o portal GE, o Vasco tenta acelerar o processo de liberação do francês até o dia 25 de agosto, antes da partida contra o Palmeiras pela 21ª rodada do Brasileirão, mas é mais provável que o meia só esteja liberado para o confronto contra o Bahia, no dia 5 de setembro, pela 22ª rodada. O prazo para mudanças na lista de inscritos no Campeonato Brasileiro é dia 15 de setembro.

A última partida de Dimitri Payet pelo Olympique de Marselha, seu ex-clube, foi no dia 14 de maio, pelo Campeonato Francês, na vitória por 3 a 1 contra o Angers, quando o meia inclusive marcou um dos gols da vitória da equipe.

Mais artigos abaixo

Ainda sem Payet, o Vasco volta a campo no próximo domingo (22), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, às 11h (de Brasília). Com 13 pontos conquistados, a equipe cruz-maltina busca diminuir a diferença para o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem 18 pontos.