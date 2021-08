Quando Diego Costa estreia pelo Atlético-MG?

O jogador foi anunciado no último sábado (14), mas não entra em campo desde dezembro de 2020

O Atlético-MG contratou mais um reforço de peso. O atacante foi anunciado no último sábado (14), mas ainda deve demorar algum tempo para entrar em campo com a camisa do Galo pela primeira vez.

Sem clube desde o final de dezembro de 2020, Diego Costa vinha negociando com o Atlético-MG há algum tempo até o seu anúncio no sábado. O atacante, que nunca jogou profissionalmente no Brasil, construiu sua carreira na Europa, principalmente no Atlético de Madrid e no Chelsea.

Apesar de não ter tido sequência de jogos nos últimos tempos, principalmente depois que voltou ao Atlético de Madrid, o jogador é um reforço animador para o torcedor do Galo, que tem tido uma temporada interessante com o elenco que já montou até aqui.

Diego, que está em Madrid, na Espanha, é esperado em Belo Horizonte na manhã desta terça-feira (17), quando deve assinar seu vínculo, válido até 2022. Na quinta-feira (19), dia seguinte ao confronto decisivo do Galo na Libertadores, deve acontecer a apresentação oficial do atacante, no entanto, o mais novo reforço atleticano ainda pode demorar um pouco para estrear.

Quando Diego Costa vai estrear pelo Galo?

Foto: Getty Images

A primeira partida oficial do atacante brasileiro naturalizado espanhol depende de alguns fatores: regularização e forma física são os principais. Por isso, a estreia oficial ainda pode demorar um pouco.

A última partida disputada por Diego Costa foi em 22 de dezembro de 2020, quando saiu do banco de reservas do Atlético de Madrid quase nos acréscimos do jogo. Com isso, o atacante ainda tem um longo caminho para recuperar suas condições ideais de jogo antes de entrar em campo novamente.

Por conta das burocracias de inscrição do jogador, porém, esse tempo não deve ser um problema muito grande nos planos do Galo. Isso porque, pela Libertadores, por exemplo, ele só poderá ser inscrito a tempo de uma eventual semifinal, quando o Atlético terá o direito de fazer até três mudanças na lista de 50 inscritos no torneio.

No Brasileirão, a data limite é 24 de setembro, enquanto na Copa do Brasil é um tempo mais curto, em 24 deste mês de agosto. Pela regra do torneio mata-mata, os contratos de novos jogadores só serão reconhecidos se forem registrados até o dia útil anterior ao início das quartas de final, que tem o primeiro jogo no dia 25.

O Atlético, porém, tem até o final de agosto, quando a janela de transferências internacionais se fecha, para inscrever Diego Costa na CBF, de forma que ele possa aparecer no BID.