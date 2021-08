Como Diego Costa chega para jogar no ataque do Atlético-MG?

O atacante não joga desde dezembro e vinha tendo pouco espaço no Atlético de Madrid, mas a expectativa é grande no Brasil

O Atlético-MG ainda não anunciou oficialmente, mas Diego Costa é o novo jogador do Galo. O atacante, inclusive, gravou um vídeo no qual, de certa forma, já fala como jogador atleticano.

“Torcida mais engajada do Brasil, obrigado pelo apoio. Aqui é Galo, aqui é Diego Costa”, disse o jogador de 32 anos, mais uma das grandes contratações feitas pelo clube de Belo Horizonte.

O Atlético-MG será o primeiro clube profissional defendido por Diego Costa no Brasil, uma vez que sua carreira é toda construída na Europa.

Quando falamos de Diego Costa é impossível não lembrar de suas exibições históricas por Atlético de Madrid e Chelsea, em especial. O desempenho apresentado especialmente entre 2012 e 2017 chamou a atenção dos fãs de futebol e, inclusive, fizeram com que o sergipano aceitasse a chance de defender a seleção espanhola – inclusive na Copa do Mundo realizada no Brasil, em 2014.

O torcedor do Galo, que dentre outros nomes já vai se encantando com o poder decisivo apresentado por Hulk, já imagina o número de gols aumentando enquanto sonha com títulos no Brasileirão e Libertadores.

Mas como chega Diego Costa ao Galo?

Diego disputou seu último jogo em 22 de dezembro, mas saiu do banco de reservas do Atlético de Madrid quase nos acréscimos. Apesar de ser ídolo do clube espanhol, seus últimos anos na Europa não foram dos melhores.

Depois de virar ídolo no Chelsea, Diego Costa decidiu retornar para o Atlético de Madrid em 2017. Mas desde então não conseguiu, também por algumas lesões, repetir o desempenho que ajudou os colchoneros a conquistarem o campeonato espanhol e chegar à final da Champions League em 2014.

A partir do seu retorno ao time treinado por Diego Simeone, o novo atacante do Galo não conseguiu mais chegar a 10 gols em uma temporada. Em sua última campanha pelo Alvirrubro de Madri, Diego teve pouco espaço: apenas sete jogos, sendo dois como titular. Marcou dois gols: contra Elche e Granada.

Mas se o número de gols e partidas disputadas não chega a ser animador para o torcedor do Atlético-MG, nestas poucas oportunidades que teve na Espanha o novo reforço alvinegro ao menos mostrou que continua sabendo levar perigo quando está no ataque. De acordo com estatísticas da Opta Sports, Diego Costa converteu em gol 40% de suas tentativas. Foi sua melhor média na carreira. A esperança dos torcedores do Galo é de que Diego mostre seu poder decisivo de forma constante.