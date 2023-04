Quando o Atlético-MG vai jogar na Arena MRV, seu novo estádio?

Clube fez inauguração do estádio nesse sábado (15) e contou com a presença até do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues

O Atlético-MG fez a inauguração da Arena MRV na manhã desse sábado (15), em evento que contou com a presença de ex-jogadores do clube e do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. A diretoria programa outras festividades no estádio, e a pergunta que fica para o torcedor: quando o time começará a jogar no estádio?

Ainda não há uma data específica para o primeiro jogo do time principal no local, mas o desejo é que a equipe passe a atuar no espaço a partir do segundo semestre de 2023.

A primeira partida oficial na Arena MRV depende também do licenciamento na Prefeitura de Belo Horizonte. A partir do momento que as obras nas vias de acesso estiverem prontas, o Galo poderá utilizar o estádio, que terá capacidade de 46 mil torcedores.

O Atlético-MG terá que desembolsar cerca de R$ 950 milhões para a construção completa do estádio. O local, a princípio, estava previsto para o pagamento de R$ 410 milhões.