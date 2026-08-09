A dupla de ex-jogadores do Real Madrid, Dani Carvajal e Joselu, vive uma situação bastante delicada, já que treinam atualmente na Cidade do Futebol em Las Rozas, em Madri, enquanto estudam seu futuro durante a atual janela de transferências.

Após não renovarem seus contratos com seus clubes, o Real Madrid e o Al-Gharafa do Catar, os jogadores buscam uma nova aventura para encerrar suas carreiras no futebol.

O jornal "AS" afirmou que os jogadores gozam de um prestígio e uma fama que os qualificam a atrair diversas ofertas. No entanto, mesmo em agosto, ainda não definiram seu próximo destino.

Porém, eles utilizam as instalações da Federação Espanhola de Futebol para começar a se preparar para seus próximos desafios. Ambos são bem conhecidos dentro da federação e estiveram na seleção espanhola que venceu a Eurocopa de 2024.

Uma das opções de futuro do lateral espanhol se dissipou antes mesmo de se concretizar. Tudo parecia indicar que o futuro estava em reunir os dois no futebol catariano.

No entanto, a decisão do atacante de não renovar seu contrato com o clube ao qual se juntou desde 2024 mudou esses planos. Por isso, eles estão atualmente em Madri para tomar uma decisão sobre seu futuro.

E, enquanto isso não é definido, a dupla inicia seus treinamentos de preparação para a nova temporada de forma separada. Não há dúvida de que jogar juntos novamente é uma opção que seduzirá as duas famílias.

As últimas temporadas de ambos os jogadores foram completamente distintas. Joselu, que passou duas temporadas no Catar, conseguiu se tornar um jogador importante em seu clube.

E, apesar da queda de rendimento em comparação com sua primeira temporada, na qual marcou 18 gols e liderou a lista de artilheiros do clube, ele disputou 24 partidas, marcando 10 gols.

E, após um ano repleto de conquistas com o Real Madrid, Joselu tomou a difícil decisão de deixar seu clube preferido depois de receber uma oferta financeira sedutora. Após essas duas temporadas, encerrou-se seu capítulo catariano na carreira, abrindo caminho para uma última aventura.

Carvajal: uma situação ainda mais complicada

O caso de Carvajal foi mais complicado. Após a grave lesão que sofreu na partida contra o Villarreal no fim de 2024, seu retorno ao Real Madrid foi bastante limitado. O clube renovou seu contrato assim que soube da gravidade da lesão, em um gesto de respeito e confiança em uma lenda do clube.

Mas, no verão passado, o clube aproveitou a oportunidade no mercado de transferências e contratou Arnold. A forte concorrência e seus problemas físicos permitiram que Carvajal disputasse apenas 16 partidas na última temporada. Depois disso, o clube decidiu não renovar seu contrato e limitou-se a lhe dar uma despedida à altura de seu legado.

Após duas trajetórias completamente diferentes, tanto Joselu quanto Carvajal se encontram na mesma situação: uma última chance de prolongar suas carreiras no futebol e provar sua capacidade de contribuir.

Joselu, que passou por diversos clubes da Europa ao longo de sua carreira, realizou seu sonho de voltar ao Real Madrid aos 34 anos. Após uma temporada que ainda está gravada na memória da torcida madridista, na qual brilhou marcando 18 gols, entre eles dois contra o Bayern de Munique na semifinal da Liga dos Campeões, buscou uma oportunidade financeira sedutora.

Carvajal teve uma carreira perfeita no Real Madrid, incluindo a conquista de seis títulos da Liga dos Campeões. Ele também igualou o recorde de títulos da Liga dos Campeões que pertence à lenda do clube Paco Gento. Por fim, encerrou sua trajetória no clube como capitão da equipe principal, despedindo-se da torcida da melhor forma no estádio Santiago Bernabéu.

Carvajal e Joselu, que são cunhados, treinam no complexo esportivo de Las Rozas à espera de uma decisão sobre seu futuro. Isso representará o fim de duas trajetórias completamente diferentes, mas igualmente bem-sucedidas. Uma última dança para ambos os jogadores à espera de mais notícias.