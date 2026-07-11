O Barcelona fechou o acordo definitivo com o Borussia Dortmund sobre a transferência do atacante Karim Ademi para o time catalão, sendo que o Barça pagará 22 milhões de euros como valor fixo, além de 7 milhões de euros em variáveis.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o acordo foi fechado na noite de ontem, sexta-feira, embora ainda haja alguns pequenos detalhes pendentes a serem resolvidos e todas as cláusulas a serem incluídas nos contratos oficiais.

O Barcelona já havia chegado a um acordo com o jogador há alguns dias, pelo qual ele receberá um salário anual total de 12 milhões de euros, segundo a rede “Sky Sports”.

A fonte indicou que a contratação de Ademi não será anunciada oficialmente até que esses últimos detalhes sejam resolvidos; o atacante está atualmente na Alemanha, aguardando a viagem para Barcelona, e as previsões apontam que tudo será finalizado nos primeiros dias da próxima semana (que começa na segunda-feira).

Karim Ademi deverá passar por exames médicos assim que toda a documentação relacionada à transação estiver completa, para então se integrar imediatamente aos treinos coletivos da equipe sob o comando do técnico Hans Flick. A equipe foi convocada para retomar os treinos na próxima segunda-feira, 13 de julho, sendo que o atacante será apresentado oficialmente como novo jogador do Barcelona em seguida.

Karim Ademi é a segunda contratação do Barcelona na atual janela de transferências de verão; antes do início da Copa do Mundo, o clube fechou a contratação de Anthony Gordon por 70 milhões de euros como valor fixo, além de 10 milhões de euros em variáveis.

A diretoria esportiva continua trabalhando para fechar novas contratações, entre elas Julián Álvarez ou outro atacante, além de João Cancelo e alguns outros possíveis reforços.