Kanu vê Brasil x Nigéria mais que amistoso e provoca: "ainda estão machucados por 1996"

Ex-jogador da seleção da Nigéria relembrou vitória da equipe em cima do Brasil, nas Olimpíadas de 1996

Nwankwo Kanu classificou o amistoso entre e , neste domingo (13), como “mais do que amigável”. Em entrevista à Goal, o jogador ressaltou que será uma revanche do duelo de 1996, no qual os nigerianos triunfaram por 4 a 3 sobre o Brasil, nas de Atlanta.

Recentemente, o auxiliar técnico do Brasil, Cleber Xavier, indicou que o amistoso ajudaria a seleção a se preparar às eliminatórias da . Kanu, por sua vez, enxerga a partida de outra maneira.

“Será um jogo maravilhoso e é esse o tipo de amistoso que pedimos. Se eu ainda estivesse jogando, ficaria muito feliz. Eles ainda estão muito magoados por causa do que fizemos com eles nas Olimpíadas de Atlanta 96, então a vitória é só o que eles desejam. Dito isto, não temos que começar a entrar em pânico - é o mesmo Brasil, só temos que relaxar e jogar bem”, disse.

“Se esses jovens da Nigéria vencerem o Brasil, será um reforço de confiança e moral para a equipe nos jogos seguintes. Essa partida é um grande teste para os jogadores, equipe técnica e o país em geral, mas acredito que temos o que é preciso para chegar ao topo depois de 90 minutos", comentou.

O Brasil soma 15 vitórias e um empate nos últimos 16 jogos contra seleções africanas. O único empate ocorreu contra o , em 1 a 1, na última quinta-feira (10).