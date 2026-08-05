Quando a música parou: como a Suning perdeu o controle da Inter

O futebol está se tornando cada vez mais movido por dinheiro, com investidores de private equity desempenhando um papel maior do que nunca. As aquisições de clubes como Milan, Chelsea e Olympique Lyonnais mostram que os investidores agora veem o futebol como um mercado de crescimento atraente.

Em Cleats & Cashflows, exploramos essa tendência. Que oportunidades ela cria para os clubes? E quais riscos vêm com ela?

Esta é a terceira parte da nossa série sobre a Inter. No capítulo anterior, explicamos como o clube financiou seu retorno ao topo do futebol italiano por meio de emissões de títulos, refinanciamento de dívida e estruturas de financiamento cada vez mais complexas. Neste capítulo, analisamos o que aconteceu quando esse modelo financeiro começou a desmoronar.

O ponto de virada

A queda da Suning na Inter não aconteceu da noite para o dia. Foi o resultado de um processo que se desenrolou ao longo de quatro anos. Tudo começou quando a China passou a recuar em seus investimentos no futebol no exterior e se acelerou à medida que o impacto financeiro da pandemia de covid-19 se consolidava.

As primeiras rachaduras apareceram em 2020, lançando as bases para o que acabaria se tornando a tomada de controle do clube pela Oaktree. A Suning foi um dos vários conglomerados chineses fortemente atingidos por uma combinação de desafios econômicos domésticos, a crise imobiliária, a pandemia e o esforço mais amplo da China para reduzir a dívida corporativa. Empresas que passaram anos se expandindo internacionalmente com dinheiro emprestado de repente se viram com muito menos flexibilidade financeira.

A Suning enfrentava ainda problemas próprios. Seu negócio de varejo já estava sob pressão, reportando perdas de cerca de RMB 3,9 bilhões (aproximadamente €490 milhões). Como resultado, tornou-se cada vez mais difícil continuar apoiando financeiramente a Inter. Com a acionista já sem conseguir injetar capital significativo, o clube precisou buscar financiamento em outro lugar.

O empréstimo da Oaktree

Esse financiamento chegou em maio de 2021.

A Oaktree, uma gestora global de investimentos especializada em ativos estressados, concedeu à Suning um empréstimo de €275 milhões. O empréstimo tinha juros anuais de 12% e prazo de vencimento de três anos. Ele foi emitido para a Grand Tower S.à r.l., a holding sediada em Luxemburgo por meio da qual a Suning era proprietária da Inter.

Essa estrutura foi crucial. O empréstimo não foi contratado pela própria Inter, mas pela holding acima do clube. Como resultado, nem a dívida nem os pagamentos de juros apareciam diretamente no balanço da Inter. Em vez de usar jogadores, receita de dias de jogo ou outros ativos do clube como garantia, a Suning deu em garantia as ações da holding. Se o empréstimo não fosse pago, a Oaktree se tornaria proprietária da holding e ganharia automaticamente o controle da Inter.

Dois aspectos do acordo se destacam.

Primeiro, a taxa de juros. A 12%, ela era significativamente mais alta do que as taxas das emissões anteriores de títulos da Inter, refletindo o maior risco que a Oaktree estava assumindo. O pagamento não dependia do desempenho financeiro do clube, mas de a Suning conseguir refinanciar o empréstimo, vender o clube ou levantar novo capital.

Segundo, o curto prazo de três anos do empréstimo deixava pouca margem para erro. Sem um plano claro de refinanciamento, restavam apenas dois desfechos realistas: ou a Suning venderia a Inter e usaria os recursos para quitar o empréstimo, ou a Oaktree assumiria o controle do clube. Quase não havia meio-termo.

A pressão aumentou ainda mais em 2022. A Inter Media & Communication refinanciou seus títulos em aberto com uma nova emissão de €415 milhões com taxa de juros de 6,75%, enquanto a situação financeira da Suning na China continuava a se deteriorar. Vender a Inter parecia cada vez mais a única saída realista.

O processo de venda fracassado

Em setembro de 2022, vários veículos de imprensa noticiaram que a família Zhang havia contratado o Goldman Sachs para encontrar um comprador. O preço pedido era de cerca de €1,2 bilhão, aproximadamente o mesmo valor que a RedBird havia pago pelo Milan. O Financial Times informou mais tarde que o Raine Group também havia sido contratado para ajudar na venda.

O objetivo era simples: vender a Inter por dinheiro suficiente para quitar o empréstimo da Oaktree, permitir que a Suning recuperasse a maior parte de seu investimento e, idealmente, gerasse lucro.

No papel, a Inter seguia sendo um ativo atraente. O clube continuava sendo uma das maiores marcas do futebol italiano, tinha uma base global de torcedores, seguia aumentando suas receitas, conquistou dois títulos da Serie A em quatro temporadas e chegou à final da Liga dos Campeões da UEFA em 2023.

Financeiramente, porém, o quadro era bem menos atraente. O programa de títulos do clube colocava pressão significativa sobre os fluxos de caixa futuros, enquanto a dívida com a Oaktree continuava a crescer por causa da alta taxa de juros e da estrutura payment-in-kind (PIK), pela qual os juros não pagos eram adicionados ao saldo devedor do empréstimo.

Havia também desafios estruturais além do próprio clube. A receita com direitos domésticos de transmissão na Itália mostrava pouco crescimento, e a Inter não era proprietária de seu estádio. O clube dividia o San Siro com o Milan, enquanto o próprio estádio seguia pertencendo à cidade de Milão. Para investidores em potencial, isso significava menos oportunidades de criar valor adicional por meio da propriedade do estádio ou de desenvolvimento imobiliário.

Como resultado, os compradores não estavam olhando para um clube de elite financeiramente saudável, mas para uma organização com dívida substancial, oportunidades limitadas de crescimento, nenhum controle sobre seu estádio e uma base de custos ainda construída em torno de anos de gastos pesados para alcançar sucesso esportivo. Havia interesse, mas no fim nenhum comprador apareceu.

O credor assume o controle

Após o fracasso do processo de venda, a Suning fez uma última tentativa de refinanciar o empréstimo da Oaktree. Segundo múltiplas reportagens, houve conversas com a gestora de investimentos americana PIMCO. No entanto, o refinanciamento proposto supostamente também teria uma taxa de juros excepcionalmente alta. Mesmo que o acordo tivesse sido concluído, provavelmente teria feito pouco mais do que adiar o inevitável. No fim, a venda do clube ou uma transferência forçada de propriedade continuavam sendo os desfechos mais prováveis.

O empréstimo da Oaktree também mostrou com que rapidez uma dívida cara pode virar uma bola de neve. Quando o empréstimo venceu, em maio de 2024, os €275 milhões originais haviam crescido para aproximadamente €395 milhões por causa da estrutura PIK. A Suning não conseguiu pagá-lo.

A queda no valor da participação da Suning também destacou como sua posição havia enfraquecido de forma dramática. A empresa reduziu o valor de sua fatia de 68,55% na Inter de €586 milhões para apenas €148 milhões, uma redução de cerca de 75%. Na prática, a Suning reconheceu que a maior parte do valor para o acionista já havia desaparecido. A Inter ainda possuía uma poderosa marca global, prestígio esportivo e apelo mundial, mas o pesado fardo da dívida havia quase completamente corroído o valor do patrimônio.

Em 22 de maio de 2024, a Suning não pagou o empréstimo. A Oaktree exerceu seus direitos nos termos do acordo de garantia e assumiu o controle da Inter. Não se tratou de uma aquisição tradicional, em que um comprador adquire o clube no mercado aberto. A propriedade mudou de mãos porque um credor executou sua garantia.

Essa pode muito bem ser a lição definidora da era Suning. A dívida não apenas financiou as ambições esportivas da Inter, ela acabou determinando quem era o dono do clube.

Conclusão

A Suning não perdeu a Inter da noite para o dia. O controle mudou gradualmente por meio da estrutura financeira do clube, primeiro em direção aos detentores de títulos e, por fim, para a Oaktree. Quando a Oaktree executou sua garantia em maio de 2024, o desfecho já havia se tornado quase inevitável.

Na próxima parte desta série, que chega no início de agosto, examinamos a era Oaktree. Como um investidor mais conhecido por dívida estressada administra um dos maiores clubes de futebol da Europa? E como a Inter está tentando passar de um crescimento impulsionado por dívida para um modelo financeiramente mais sustentável?

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