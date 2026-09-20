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Qualidade que não muda: Salah constrange o Galatasaray com lembranças da goleada sobre o United

Trabzonspor x Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Campeonato Turco
Liverpool x Manchester United
Liverpool
Manchester United
Premier League
M. Salah
Turquia
England
Egito

10/10 com o menor número de finalizações a gol

O craque egípcio Mohamed Salah viveu uma noite inesquecível no Campeonato Turco, na noite de sábado, ao comandar o seu time, o Trabzonspor, em uma vitória arrasadora sobre o Galatasaray.

Salah marcou o seu primeiro hat-trick na Turquia e conduziu o Trabzonspor à vitória por 4 a 0, pela sexta rodada da competição.

O Trabzonspor elevou a sua pontuação para 10 pontos, na quinta colocação, a 3 pontos do líder Galatasaray.

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O "Rei Egípcio" ampliou o seu número de gols na competição nesta temporada para 7 gols, assumindo a liderança da artilharia.

De acordo com as estatísticas do "WhoScored", Mohamed Salah recebeu a nota mais alta (10) na partida de ontem, após marcar três gols e dar uma assistência.

Salah precisou de apenas 4 finalizações durante toda a partida para ser decisivo, sendo 3 delas no alvo, além de 3 dribles bem-sucedidos e dois passes decisivos.

A conta do próprio site comentou no X sobre a atuação de Salah diante do Galatasaray: "Qualidade que não muda", destacando que esta impressionante atuação ofensiva do capitão da seleção do Egito é a melhor dele desde a noite da goleada sobre o Manchester United (7 a 0) com o seu antigo time, o Liverpool, no estádio de Anfield, em março de 2023.



Salah marcou dois gols contra o United naquela partida, na qual superou o ídolo Robbie Fowler, tornando-se, na ocasião, o maior artilheiro da história do Liverpool na Premier League, com 129 gols.

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