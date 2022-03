Qual será o futuro do trio de ataque estrelado do PSG?

O Paris Saint-Germain tem o hábito de cair na Liga dos Campeões em circunstâncias notáveis, mas, mesmo para seus padrões, a derrota por 3 a 1 para o Real Madrid foi fora do comum.

Em 2017, os parisienses de alguma forma desperdiçaram uma vantagem agregada de 4 a 0 para perder para um Barcelona inspirado por Neymar e Lionel Messi. Nascia a lenda de 'La Remontada'.

Cinco anos e um dia depois, eles sofreram uma segunda derrota na Espanha que foi, em muitos aspectos, ainda mais incrível.

Por uma hora, o PSG parecia impressionante. O segundo gol de Kylian Mbappé na eliminatória, no primeiro tempo da partida de volta, veio do tipo de chance que o PSG prontamente criou no primeiro jogo.

Eles poderiam ter feito dois ou três gols na noite, tal era o controle sobre o jogo. O Real Madrid começou o segundo jogo com mais intensidade, mas havia poucas sugestões de que eles iriam construir um caminho para sair com uma vitória.

Pouco tempo depois, Gianluigi Donnarumma errou em uma saída de bola, apresentando uma chance simples para Benzema abrir o marcador para o Real.

A partir daí, o colapso do PSG foi quase total. De fato, se o Real Madrid tivesse marcado um gol brilhante, não teria servido tão bem. O simples ato de conceder o mais fácil dos gols foi suficiente para reabrir feridas mentais que não cicatrizam no PSG há cinco anos.

Houve um forte período de posse de bola em que eles não permitiram um toque do Real Madrid, mas esse foi o único período dos 30 minutos finais em que parecia que o PSG poderia evitar o fantasma de Barcelona.

Neymar, Mbappé e Lionel Messi praticamente desapareceram da partida, e Benzema surgiu para completar um notável hat-trick. Ele foi, no entanto, ajudado por algumas falhas na marcação ​​dos visitantes.

Ficou mais evidente após o segundo gol. Depois de apenas 12 segundos entre o pontapé inicial e o chute de Marquinhos que caiu para Benzema na entrada da área, o francês disparou instantaneamente para o canto da rede.

Ao contrário de Barcelona, ​​ainda havia 12 minutos mais os acréscimos para, de alguma forma, conjurar o empate no placar agregado.

Em vez disso, era o Real Madrid quem parecia mais propenso a marcar o quinto gol de uma noite especial na Espanha. Os erros defensivos não paravam de acontecer, e o time da casa ameaçou aumentar a avalanche de gols.

“É impossível não falar desse grande erro”, disse Pochettino ao Canal+. Em vez de culpar Donnarumma, porém, ele estava apontando o dedo para os árbitros por uma aparente falta no goleiro.

“Durante 60 minutos dominamos o Real. Esse gol mudou tudo. Eu me pergunto o que o VAR faz.”

Comparado ao time que jogou em Barcelona naquela fatídica noite em 2017, apenas Marquinhos e Marco Verratti começaram este jogo. As cicatrizes do passado, porém, permanecem gravadas no clube.

Desde então, o PSG contratou todos os tipos de jogadores para ajudá-los a superar esse problema. Gianluigi Buffon e Dani Alves, vencedores em série ao mais alto nível, tentaram e falharam, enquanto esta nova geração, incluindo a linha de frente mais estrelada que já enfeitou um campo de futebol, fracassou.

Mbappé, Neymar e Messi provaram ser taticamente impossíveis de aturem juntos. Além disso, é preocupante para o PSG que o único deste trio que realmente se destacou nesta temporada seja o único que provavelmente sairá. Neymar e Messi, lembre-se, somaram apenas seis gols na Ligue 1 nesta temporada.

Quando as fichas foram colocadas no Santiago Bernabéu, eles não conseguiram mudar o jogo.

Apenas a equipe do PSG de Thomas Tuchel em 2020, naquela final com o Bayern de Munique, mostrou uma força mental coletiva digna de uma equipe que pode ir até o fim. Mesmo assim, o alemão foi demitido e pouco tempo depois conquistou o título da Liga dos Campeões, com o Chelsea.

Agora, o PSG precisará se reerguer desse revés na Liga dos Campeões. De qualquer forma, Maurício Pochettino será uma vítima inevitável desse processo.

Como um clube pode investir tanto e, ainda assim, retornar tão pouco é intrigante, mas não tão desconcertante quanto como o PSG conseguiu ser derrotado de um placar tão confortável.