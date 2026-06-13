Qual será o destino de Bellingham? Tuchel traça o plano da Inglaterra para o confronto contra a Croácia

A seleção da Inglaterra está na reta final antes do início de sua campanha na Copa do Mundo de 2026, com um confronto contra a Croácia na noite da próxima quarta-feira.

Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, deu várias dicas sobre sua escalação titular para o torneio durante o último amistoso antes da Copa do Mundo, contra a Costa Rica.

De acordo com o jornal “Mundo Deportivo”, citando a BBC, as previsões indicam que Jude Bellingham vai ganhar a disputa pela posição de “número 10” em detrimento de Morgan Rogers.

Bellingham será titular contra a Croácia, enquanto o jogador do Aston Villa ficará no banco de reservas.

De acordo com a mesma fonte, John Stones e Ezri Konsa são os candidatos a formar a dupla de zagueiros centrais, no lugar de Marc Guehi.

Na ponta direita do ataque, Bukayo Saka será titular, se estiver em plena forma.

Noni Madueke será outra opção caso Saka não jogue.

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