Qual será a capacidade do novo estádio do Atlético-MG?

Com obras avançadas, estádio tem previsão de inauguração ainda para os primeiros meses de 2023

A temporada de 2023 promete ser histórica e inesquecível para a torcida do Atlético-MG, e não só pela possibilidade da equipe novamente brigar por títulos. A temporada marcará a inauguração do novo estádio do Galo, a Arena MRV.

Projeto que começou a ser desenhado entre 2013 e 2014, a Arena MRV terá capacidade para 46 mil pessoas, o dobro da capacidade do Estádio do Independência, onde o Atlético-MG vem mandando seus jogos no inicio da temporada de 2023.

Com o projeto tirado do papel em 2020, a Arena foi concebida pela Farkasvölgyi Arquitetura, e tem como objetivo sediar jogos de futebol em âmbito municipal, estadual, nacional e internacional, além de shows, exposições e outros eventos culturais.