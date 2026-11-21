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Argentino já enfrentou clubes do Brasil em oito decisões continentais e tenta ampliar vantagem diante do Atlético-MG na Sul-Americana

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O Atlético-MG enfrenta o Boca Juniors neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), na final da Copa Sul-Americana, em Barranquilla, na Colômbia. A decisão coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol sul-americano e marca mais um capítulo da rivalidade entre brasileiros e argentinos em torneios continentais. O clube xeneize chega com histórico favorável em finais contra representantes do Brasil e tenta conquistar mais um título diante de um adversário que busca uma taça inédita na competição.

O Boca Juniors disputou sete finais continentais anteriores contra clubes brasileiros, com quatro títulos e três derrotas. As conquistas aconteceram diante de Cruzeiro, Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio, enquanto os argentinos foram derrotados por Santos, Corinthians e Fluminense. O duelo com o Atlético-MG será a oitava decisão entre o Boca e uma equipe brasileira, com o time argentino tentando ampliar a vantagem no retrospecto.

Finais do Boca Juniors contra clubes brasileiros

Libertadores de 1963: derrota para o Santos por 3 a 2, na ida, e 2 a 1, na volta.

derrota para o Santos por 3 a 2, na ida, e 2 a 1, na volta. Libertadores de 1977: título contra o Cruzeiro após empate sem gols no terceiro jogo e vitória por 5 a 4 nos pênaltis.

título contra o Cruzeiro após empate sem gols no terceiro jogo e vitória por 5 a 4 nos pênaltis. Libertadores de 2000: título sobre o Palmeiras nos pênaltis, por 4 a 2, após dois empates.

título sobre o Palmeiras nos pênaltis, por 4 a 2, após dois empates. Libertadores de 2003: título contra o Santos, com vitórias por 2 a 0 e 3 a 1.

título contra o Santos, com vitórias por 2 a 0 e 3 a 1. Recopa Sul-Americana de 2006: título contra o São Paulo, após vitória por 2 a 1 e empate por 2 a 2.

título contra o São Paulo, após vitória por 2 a 1 e empate por 2 a 2. Libertadores de 2007: título contra o Grêmio, com vitórias por 3 a 0 e 2 a 0.

título contra o Grêmio, com vitórias por 3 a 0 e 2 a 0. Libertadores de 2012: derrota para o Corinthians, após empate por 1 a 1 e derrota por 2 a 0.

derrota para o Corinthians, após empate por 1 a 1 e derrota por 2 a 0. Libertadores de 2023: derrota para o Fluminense por 2 a 1, na prorrogação, no Maracanã.

O Boca chega à final após uma campanha de recuperação na Sul-Americana, eliminando O'Higgins, São Paulo e Vasco no mata-mata. A equipe argentina soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas na competição. Já o Atlético-MG avançou após terminar a fase de grupos na liderança e superar Bragantino, Santos e Montevideo City Torque, com um retrospecto de seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.

O Galo tenta encerrar o jejum de títulos continentais — que dura desde 2014, quando ganhou a Recopa Sul-Americana em cima do Lanús — e conquistar a Sul-Americana pela primeira vez, enquanto o Boca busca seu terceiro título da competição, vencendo em 2004 e 2005. A equipe xeneize não ganha um título continental desde 2008, quando conquistou a Recopa sobre o Arsenal de Sarandí.