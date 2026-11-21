Argentino já enfrentou clubes do Brasil em oito decisões continentais e tenta ampliar vantagem diante do Atlético-MG na Sul-Americana
O Atlético-MG enfrenta o Boca Juniors neste sábado (21), às 19h30 (de Brasília), na final da Copa Sul-Americana, em Barranquilla, na Colômbia. A decisão coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol sul-americano e marca mais um capítulo da rivalidade entre brasileiros e argentinos em torneios continentais. O clube xeneize chega com histórico favorável em finais contra representantes do Brasil e tenta conquistar mais um título diante de um adversário que busca uma taça inédita na competição.
O Boca Juniors disputou sete finais continentais anteriores contra clubes brasileiros, com quatro títulos e três derrotas. As conquistas aconteceram diante de Cruzeiro, Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio, enquanto os argentinos foram derrotados por Santos, Corinthians e Fluminense. O duelo com o Atlético-MG será a oitava decisão entre o Boca e uma equipe brasileira, com o time argentino tentando ampliar a vantagem no retrospecto.
Finais do Boca Juniors contra clubes brasileiros
- Libertadores de 1963: derrota para o Santos por 3 a 2, na ida, e 2 a 1, na volta.
- Libertadores de 1977: título contra o Cruzeiro após empate sem gols no terceiro jogo e vitória por 5 a 4 nos pênaltis.
- Libertadores de 2000: título sobre o Palmeiras nos pênaltis, por 4 a 2, após dois empates.
- Libertadores de 2003: título contra o Santos, com vitórias por 2 a 0 e 3 a 1.
- Recopa Sul-Americana de 2006: título contra o São Paulo, após vitória por 2 a 1 e empate por 2 a 2.
- Libertadores de 2007: título contra o Grêmio, com vitórias por 3 a 0 e 2 a 0.
- Libertadores de 2012: derrota para o Corinthians, após empate por 1 a 1 e derrota por 2 a 0.
- Libertadores de 2023: derrota para o Fluminense por 2 a 1, na prorrogação, no Maracanã.
O Boca chega à final após uma campanha de recuperação na Sul-Americana, eliminando O'Higgins, São Paulo e Vasco no mata-mata. A equipe argentina soma cinco vitórias, um empate e duas derrotas na competição. Já o Atlético-MG avançou após terminar a fase de grupos na liderança e superar Bragantino, Santos e Montevideo City Torque, com um retrospecto de seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.
O Galo tenta encerrar o jejum de títulos continentais — que dura desde 2014, quando ganhou a Recopa Sul-Americana em cima do Lanús — e conquistar a Sul-Americana pela primeira vez, enquanto o Boca busca seu terceiro título da competição, vencendo em 2004 e 2005. A equipe xeneize não ganha um título continental desde 2008, quando conquistou a Recopa sobre o Arsenal de Sarandí.
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Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
Especialidades:
Minha memória favorita com o futebol
- Produção de matérias sobre o futebol brasileiro e internacional
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
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