Qual resultado o Atlético-MG precisa para ser campeão da Copa do Brasil 2021?

O Atlético-MG goleou o Athletico-PR por 4 a 0 no Mineirão, na tarde deste domingo (12), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil e está praticamente com as duas mãos na taça.

O placar largo dá vantagem ao Galo de poder empatar ou perder por até três gols de diferença no jogo de volta, marcado para ser realizado em Curitiba, na próxima quarta-feira (15).

Caso o Furacão consiga repetir os 4 a 0 em seu favor, a decisão será nas penalidades.

Atual campeão brasileiro, o Atlético-MG está muito perto de encerrar 2021 com mais um bicampeonato.