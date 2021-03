Copa do Brasil: Os artilheiros e garçons da edição 2021 do torneio

Veja quais são os principais responsáveis pelos gols da atual edição do maior torneio de mata-mata do país

Principal torneio de mata-mata do nosso futebol, a Copa do Brasil de 2021 já começou com grandes disputas. Independentemente da divisão do clube, o certame mais democrático do país mexe com as emoções de grandes torcidas do país.

A edição 2020 teve o Palmeiras como grande campeão. A artilharia da edição passada, por outro lado, ficou dividida entre Brenner, que atuava pelo São Paulo, e Nenê, do Fluminense, com seis gols para cada um.

Em 2021, ainda é difícil prever quem será o grande goleador do campeonato. Apenas uma fase foi disputada até aqui, com alguns jogos adiados, e o destaque foi Rossi, do Bahia, que fez um hat-trick na goleada por 7 a 1 contra o Campinense.

Confira, abaixo, quais são os principais goleadores e garçons desta edição da Copa do Brasil.

Artilharia – Copa do Brasil 2021

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Rossi Bahia 3 1 2 Juninho Capixaba Bahia 2 1 =2 Alef Manga Volta Redonda 2 1

*Números atualizados em 19 de março de 2021, às 10h50 (de Brasília).

Assistências – Copa do Brasil 2021

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Fábio Santos Corinthians 2 1 2 Rossi Bahia 1 1 =2 Warley Botafogo 1 1 =2 Sebastião Enio Botafogo 1 1 =2 Rickson Botafogo 1 1 =2 Gilberto Bahia 1 1 =2 Raúl Caceres Cruzeiro 1 1 =2 Juca São Raimundo-RR 1 1 =2 Gabriel Andre Tonini Caldense 1 1

Copa do Brasil 2020: quem foi o artilheiro?

(Foto: Miguel Schincariol / saopaulofc.net)

A artilharia de 2019 ficou dividida entre dois jogadores, nenhum deles do campeão Palmeiras. Os jogadores com mais gols foram Brenner, pelo São Paulo (hoje está no FC Cincinnati, da MLS) e Nenê, veterano meia do Fluminense.

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Curiosamente, os dois jogadores anotaram seus seis gols em seis jogos na competição. O São Paulo, no entanto, chegou mais longe e foi até a semifinal da competição. O Fluminense caiu ainda na quarta fase.

Copa do Brasil 2020: quem foi o líder de assistências?

(Foto: Felipe Santos / Ceará SC)

O Ceará parou nas quartas de final na edição 2020, caindo justamente para o campeão Palmeiras, mas até chegar lá contou – e muito – com as boas atuações de Vina, que deu cinco passes para gols em nove jogos na campanha do Vozão.